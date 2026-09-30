IEEG aprueba topes de gasto para procesos internos de selección de candidaturas

Guanajuato, Gto.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó el tope de gastos que podrá erogar cada partido político en la organización de sus procesos internos para la selección de candidaturas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

También aprobó los límites conforme a los cuales se determinarán los topes de gastos de precampaña para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado.

El artículo 175, primer párrafo, de la ley electoral local define los procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular como el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes, de conformidad con la ley, los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aprobadas por los órganos de dirección de cada partido político.

Asimismo, el artículo 176, párrafo primero, define la precampaña electoral como el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político.

En el acuerdo CGIEEG/023/2024 se determinó que el tope de gastos de campaña para la elección de gubernatura en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 fue de 82 millones 549 mil 675 pesos.

A partir de este monto, el 15 por ciento previsto por la legislación electoral local corresponde a 12 millones 382 mil 451 pesos, cantidad que constituirá el límite máximo que cada partido político podrá erogar en la organización de sus procesos internos de selección de candidaturas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Topes de gasto por municipio

Para establecer los parámetros máximos de los gastos de precampaña, el IEEG aplicó el 20 por ciento del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior para cada uno de los 46 ayuntamientos.

Municipio Tope de gastos de campaña en el proceso electoral 2023-2024 Límite máximo que un partido político podrá establecer como tope de gastos de precampaña en el proceso electoral 2026-2027 por municipio (20% del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior) Abasolo $1,298,645.19 $259,729.03 Acámbaro $1,614,607.67 $322,921.53 Apaseo el Alto $1,110,163.22 $222,032.64 Apaseo el Grande $1,423,104.71 $284,620.94 Atarjea $314,159.39 $62,831.87 Celaya $6,402,162.18 $1,280,432.43 Comonfort $1,194,332.12 $238,866.42 Coroneo $371,282.79 $74,256.55 Cortazar $1,428,242.28 $285,648.45 Cuerámaro $561,879.30 $112,375.86 Doctor Mora $538,067.35 $107,613.47 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional $2,134,135.10 $426,827.02 Guanajuato $2,582,677.60 $516,535.52 Huanímaro $483,932.97 $96,786.59 Irapuato $6,982,171.55 $1,396,434.31 Jaral del Progreso $625,712.00 $125,142.40 Jerécuaro $1,015,956.74 $203,191.34 León $17,905,029.15 $3,581,005.83 Manuel Doblado $625,967.52 $125,193.50 Moroleón $1,110,215.31 $222,043.06 Ocampo $482,782.75 $96,556.55 Pénjamo $2,234,375.90 $446,875.18 Pueblo Nuevo $410,697.11 $82,139.42 Purísima del Rincón $1,304,684.21 $260,936.84 Romita $1,067,793.64 $213,558.72 Salamanca $3,941,819.88 $788,363.97 Salvatierra $1,441,482.40 $288,296.48 San Diego de la Unión $589,726.51 $117,945.30 San Felipe $1,518,901.25 $303,780.25 San Francisco del Rincón $1,741,385.49 $348,277.09 San José Iturbide $1,246,798.66 $249,359.73 San Luis de la Paz $1,582,809.80 $316,561.96 San Miguel Allende $2,358,380.16 $471,676.03 Santa Catarina $319,083.05 $63,816.61 Santa Cruz de Juventino Rosas $1,221,347.12 $244,269.42 Santiago Maravatío $333,572.88 $66,714.57 Silao de la Victoria $2,568,622.93 $513,724.58 Tarandacuao $412,434.10 $82,486.82 Tarimoro $653,092.48 $130,618.49 Tierra Blanca $438,091.57 $87,618.31 Uriangato $1,530,989.02 $306,197.80 Valle de Santiago $2,068,856.94 $413,771.38 Victoria $449,695.49 $89,939.09 Villagrán $1,324,205.86 $264,841.17 Xichú $358,726.29 $71,745.25 Yuriria $1,226,875.71 $245,375.14

La misma regla resulta aplicable a la elección de diputaciones al Congreso del Estado. Los montos son límites máximos y no topes fijados directamente a cada precandidatura, ya que esta determinación corresponde a cada instituto político.

Límites para diputaciones

Distrito Tope de gastos de campaña en el proceso electoral 2023-2024 Límite máximo que un partido político podrá establecer como tope de gastos de precampaña en el proceso electoral 2026- 2027 por distrito (20% del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior) 1 $3,688,303.48 $737,660.69 2 $3,326,796.79 $665,359.35 3 $3,085,847.01 $617,169.40 4 $3,119,018.96 $623,803.79 5 $2,996,776.91 $599,355.38 6 $3,258,866.88 $651,773.37 7 $3,794,847.03 $758,969.40 8 $3,509,425.13 $701,885.02 9 $3,406,254.68 $681,250.93 10 $3,703,993.50 $740,798.70 11 $3,429,681.73 $685,936.34 12 $3,365,683.14 $673,136.62 13 $3,448,291.41 $689,658.28 14 $3,315,774.36 $663,154.87 15 $3,186,716.08 $637,343.21 16 $2,992,271.46 $598,454.29 17 $3,477,603.30 $695,520.66 18 $3,588,009.82 $717,601.96 19 $3,377,175.97 $675,435.19 20 $3,468,846.53 $693,769.30 21 $3,350,117.36 $670,023.47 22 $3,837,778.40 $767,555.68

Los partidos políticos deberán informar al Consejo General los topes de gastos de precampaña a más tardar en las siguientes fechas:

Tipo de elección Fecha límite para informar los topes de gastos de precampaña Ayuntamientos 3 de enero de 2027 Diputaciones 13 de enero de 2027

UTSIT estará a cargo de la operación técnica de ‘Conóceles’

En otro punto del orden del día, se aprobó que la implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 estará a cargo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (UTSIT), en apoyo a la instancia interna responsable.

De acuerdo con lo aprobado, la UTSIT cuenta con atribuciones relacionadas con el diseño, desarrollo, implementación, administración, operación, mantenimiento y seguridad de los sistemas y de la infraestructura tecnológica institucional, por lo que podrá coadyuvar en los aspectos técnicos y tecnológicos correspondientes a su ámbito de competencia.

IEEG aplica descuentos al PRI

En cumplimiento al acuerdo INE/CG308/2026 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual se dio cumplimiento a una sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó descontar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) recursos de sus ministraciones mensuales de financiamiento público.

Los descuentos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026 son los siguientes:

Mes Monto por descontar Octubre $550,704.19 Noviembre $550,704.19 Diciembre $550,704.19 Suma $1,652,112.57

Asimismo, se descontará de las ministraciones de enero y febrero de 2027 el saldo pendiente de la sanción impuesta:

Mes Monto por descontar Enero $588,448.93 Febrero $66,725.92 Total $655,174.85

IEEG atiende acuerdo del TEEG

En otro punto del orden del día y por mayoría de votos, se aprobó el acuerdo mediante el cual se atiende el acuerdo plenario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), derivado del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el expediente TEEG-JDC-14/2026.

Se instruyó a la Junta Estatal Ejecutiva, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, brindar atención al asunto derivado del acuerdo dictado por el TEEG.

Presentan informes durante sesión ordinaria

Durante la sesión ordinaria se presentaron los siguientes informes:

Informe que rinde la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General sobre las quejas o denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como las solicitudes de medidas cautelares formuladas, conforme al artículo 175 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IEEG.

Informe mensual de actividades de las unidades responsables del Instituto.

Informe mensual del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto.

Informe sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

Informe en Materia de Encuestas y Sondeos de Opinión del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La sesión completa se puede consultar en los canales oficiales del IEEG.