Guanajuato primer lugar en Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2025

Guanajuato.- Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2025, de acuerdo con lo señalado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante el evento “Guanajuato, Donde la Transparencia nos une y los Datos se protegen”.

El encuentro se realizó en el marco del Encuentro Interinstitucional 2026: Red de Transparencia de Unidades de Enlace, donde la mandataria estatal destacó el trabajo realizado para hacer más accesible la información pública y fortalecer la protección de datos personales.

Libia Dennise señaló que el resultado fue posible a partir del trabajo de secretarías, dependencias y entidades para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública.

En octubre de 2025, el Gobierno de Guanajuato informó que el estado obtuvo 80.7 puntos en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2025, con una evaluación que consideró aspectos como disposiciones legales, datos abiertos, colaboración vertical, colaboración horizontal e interfaz.

Reconocen trabajo en protección de datos

Durante el evento, la gobernadora también destacó que el portal estatal recibió el reconocimiento OX 2025 por su calidad, accesibilidad y contribución a la difusión de información pública.

Como parte de la jornada, 14 dependencias, entidades y unidades de apoyo recibieron el Distintivo PDP, otorgado por sensibilizar al 100 por ciento de su personal en materia de protección de datos personales.

El reconocimiento fue entregado por la gobernadora y María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, titular de la Unidad de Transparencia.

Reconocen prácticas de Transparencia con Sentido Social

También fueron reconocidas 24 prácticas de Transparencia con Sentido Social implementadas por 15 dependencias.

Estas prácticas buscan anticipar información útil y atender necesidades concretas de la población.

Durante el encuentro, Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo por la organización del evento, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de transparencia, la protección de datos personales y el servicio público responsable.

En el evento estuvieron presentes Juan Carlos Montesino Carranza, presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, y Miguel Ángel Mendiola Sánchez, coordinador general de Comunicación Social e integrante del Comité Evaluador.