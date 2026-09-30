Inician construcción de la calle 5 de Febrero en Zapote de Peralta

Abasolo, Guanajuato.- El presidente municipal, Job Gallardo, dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de la calle 5 de Febrero, en la comunidad de Zapote de Peralta, obra que contempla la colocación de concreto hidráulico.

El proyecto busca mejorar la superficie de tránsito y facilitar el acceso para las familias que utilizan diariamente esta vialidad, además de contribuir a contar con un espacio más seguro y funcional para la comunidad.

Autoridades y beneficiarios participan en el arranque

Durante el inicio de los trabajos estuvieron presentes el ingeniero José Miguel Huerta Flores, de la Secretaría del Nuevo Comienzo; el arquitecto Emmanuel Herrera Ruíz, director de Obras Públicas; el MVZ Edgar Ulises González Solache, director de Desarrollo Rural y Agropecuario, así como el ciudadano José Eduardo Risales Martínez, en representación de los beneficiarios.

Con el arranque de la obra, las familias de Zapote de Peralta contarán próximamente con una vialidad renovada, que facilitará el tránsito y mejorará el acceso para quienes recorren diariamente la calle 5 de Febrero.