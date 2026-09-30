IMSS Guanajuato reconoce a familias donadoras de órganos y tejidos

León, Guanajuato.- En el marco del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato reconocieron a familiares de personas donadoras durante un evento realizado en las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 de León.

En lo que va de 2026, este hospital ha realizado 19 procuraciones, de las cuales tres fueron multiorgánicas y 16 correspondieron a tejido corneal, con lo que se ha beneficiado a pacientes receptores para la atención de sus padecimientos y mejorar su calidad de vida.

El delegado del IMSS en Guanajuato, Eusebio Rosales Partida, destacó que detrás de cada donación existe una historia y una familia que, en uno de los momentos más difíciles de su vida, decide permitir que una parte de esa historia continúe en alguien más.

“Sabemos que ninguna palabra puede expresar completamente lo que significa tomar una decisión como esta en medio del dolor, pero queremos que sepan que su generosidad tiene un significado enorme, dar oportunidad, dar esperanza y en algunos casos, permitir que una persona vuelva a vivir”, expresó.

También reconoció al personal institucional que participa en el proceso de procuración por su profesionalismo, sensibilidad y respeto.

Una decisión que respetó la voluntad de su hija

Durante el evento fue reconocida la señora María “N”, quien dio el sí a la donación de órganos y tejidos luego de que su hija, de 30 años, sufriera un accidente que la llevó a convertirse en donadora el pasado mes de agosto.

En el procedimiento se logró procurar hígado, riñones, córneas, piel y tejido óseo.

María “N” explicó que su hija había tomado previamente la decisión de ser donadora.

“La decisión la tomó mi hija antes de que sufriera el accidente, porque lo comentamos, de hecho, cuando sacó la licencia de manejo decidió ser donante, porque así ayudaría a salvar más vidas. Yo solamente seguí la decisión de ella y su voluntad”, relató.

La madre señaló que aceptó la donación al saber que otras personas podrían beneficiarse y tener una mejor calidad de vida.

La familia fue reconocida por respetar la voluntad de la joven. María “N” invitó a la población a hablar con sus familiares sobre la decisión de ser donadores y manifestar su voluntad de manera oportuna.

Personal médico participa en el proceso de donación

La coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGZ No. 21, Brenda Ivette Caballero Bustos, destacó que detrás de cada procuración existe un trabajo institucional en el que participa personal de distintas áreas.

Señaló que la labor de cada integrante del equipo permite concretar los procesos de donación y hacer posibles historias en beneficio de pacientes que requieren un trasplante.

Las personas interesadas en manifestar su voluntad de ser donadoras pueden consultar información y realizar su registro oficial ante el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) y el IMSS.