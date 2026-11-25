Por Christopher Rodríguez.

León, Guanajuato.- El Zoológico de León suspenderá temporalmente sus actividades abiertas al público a partir de este miércoles 25 de noviembre, debido a casos de influenza aviar A H5N1 detectados en aves migratorias.

La medida fue ordenada por autoridades sanitarias federales y estatales como una acción preventiva para evitar la propagación del virus y proteger a los animales y a la población. A través de un comunicado, el parque informó que durante este periodo reforzará las medidas de prevención y vigilancia para detectar posibles contagios en otras especies, explicó que el cierre busca reducir los riesgos de transmisión y evitar que el virus se propague con aves de paso.

Por el momento, no existe una fecha definida para la reapertura. Esta dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria y de las evaluaciones que realicen las autoridades correspondientes.

Animales bajo observación

Aunque el zoológico permanecerá cerrado, los animales continuarán bajo el cuidado de personal especializado. Los trabajadores se encargarán de su alimentación, atención veterinaria y vigilancia permanente.

Por su parte, el Gobierno de León informó que reforzó la vigilancia en espacios públicos donde llegan aves migratorias.

Apoyo a comerciantes

El Gobierno de León señaló que analiza alternativas de apoyo para los comerciantes que ofrecen sus productos dentro del Zoológico de León, mientras se mantenga la suspensión de actividades.

29 personas con el virus y 15 presentaron síntomas

De acuerdo con La Secretaría de Salud de Guanajuato: 29 personas fueron identificadas con el virus H5N1 dentro del zoológico de León, 15 presentaron síntomas como fiebre, dolor de cabeza y escurrimiento nasal.