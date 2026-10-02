Guanajuato capital: dos meses de cierres en cruce Cervecera-Santa Fe

Guanajuato, Guanajuato.- Tras semanas de caos en la circulación vehicular debido a grandes baches acrecentados por las lluvias, la presidencia municipal anunció dos noticias. La buena: que remodelarán el cruce de avenida Santa Fe con carretera a Cervera en la capital; la mala, la obra durará dos meses.

El cruce entre ambas vialidades fue semaforizado como parte del programa desarrollado por la presidencia municipal en 2025. Sin embargo, ha sido uno de los más criticados al aumentar los tiempos de circulación vehicular y por colocar bases de semáforos sobre banquetas.

Una de las relativas ventajas que tenía el cruce, era que existían dos “carriles” en dirección a la caseta de la autopista: uno era para vuelta a la izquierda mientras el otro permitía un paso más directo en dirección a Las Teresas. Sin embargo, ese tercer “carril” se convirtió en un gran bache y obligó a usar sólo uno, lo que hacía que mientras el semáforo tenía luz verde para seguir derecho, los que tenían que esperar vuelta a la izquierda les impedían avanzar.

Por lo anterior, la presidencia municipal anunció la solución:

“Con el objetivo de mejorar la movilidad de las personas que habitan o visitan Guanajuato Capital, el Gobierno Municipal realiza trabajos de rehabilitación y pavimentación en el entronque de la vialidad Avenida Santa Fe y el camino de acceso a Cervera”.

Señalan que luego de concluir el fresado y colocación de concreto asfáltico en el camino de acceso a Cervera, las labores se concentrarán en la habilitación de un tercer carril, la rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias, el cambio de tuberías en instalaciones pluviales y la modernización de las banquetas con concreto hidráulico.

Agregan que se colocará una estructura de pavimento y concreto asfáltico, para ello a partir del lunes cinco de octubre a las 10:00 horas se cerrará la circulación en la intersección Cervera-colonia Independencia; durante los trabajos en este sitio, la entrada y salida a Cervera será por la calle Los Laureles; se prevé terminar las labores a finales del mes de noviembre.

Se recomienda a las personas que viven en el área o circulan por esta zona regularmente, calcular sus tiempos de traslado y manejar con precaución para evitar percances, además de mantenerse al tanto de los medios oficiales para conocer información oportuna sobre estas labores.