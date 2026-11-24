León, Guanajuato.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene en curso dos procedimientos administrativos derivados de inspecciones recientes al organismo operador municipal, relacionados con el manejo de descargas de aguas residuales en Guanajuato.

A través de su Dirección Local en el estado, la dependencia federal informó que ambos procesos se encuentran en trámite y serán resueltos conforme a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Conagua defiende sus actuaciones administrativas

En relación con expedientes anteriores sobre este mismo tema, la Conagua aseguró que todas sus resoluciones administrativas fueron emitidas dentro de los plazos establecidos por la ley.

Reconoció que algunas determinaciones fueron revocadas en instancias jurisdiccionales; sin embargo, sostuvo que estas decisiones respondieron exclusivamente a criterios judiciales y no a omisiones o falta de actuación por parte de la autoridad del agua.

La dependencia señaló que continuará ejerciendo sus facultades de inspección y vigilancia, además de defender sus criterios técnicos y jurídicos ante las instancias correspondientes.

Mantendrán vigilancia sobre las descargas de aguas residuales

La Dirección Local Guanajuato reiteró que mantendrá la supervisión de las descargas de aguas residuales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y proteger los cuerpos receptores de agua.

La Conagua afirmó que continuará actuando conforme a sus atribuciones legales para vigilar el manejo de estas descargas y proteger tanto a la población como a los ecosistemas del estado.