Se acercan días de caos urbano: llegará Festival de Muertos a la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La capital se alista para una de las expresiones más coloridas y profundas de la identidad mexicana, pero que ha sido objeto de críticas por desquiciar la ciudad: la octava edición del Festival del Día de Muertos 2026, que se celebrará del 28 de octubre al 2 de noviembre. Durante seis días, sus calles y pasajes subterráneos se transformarán en espacio para una festividad tradicional convertida en espectacular festejo dirigido a lograr más turismo.

Durante la presentación oficial, realizada en el panteón de Santa paula, la presidenta municipal Samantha Smith destacó que tras el impacto histórico registrado en 2025 —con la asistencia de 220 mil visitantes y una derrama económica de 291 millones de pesos—, el reto para 2026 no es saturar la capacidad de la ciudad, sino evolucionar hacia la consolidación de la experiencia turística.

La directora general de Turismo, Hospitalidad y Economía, Denisse Michellini Ojeda, señaló que la programación distribuida a lo largo de seis días permitirá dosificar el flujo de personas, reducir cuellos de botella y extender la estadía promedio. Asimismo, destacó que el festival beneficia regionalmente a municipios vecinos como Silao, incrementando la ocupación hotelera en toda la zona.

El festival tendrá como escenario más destacado la calle subterránea, que será transformada en el Túnel de Tradición. Reunirá a más de 350 expositores con lo mejor de la gastronomía regional, artesanías, iluminación mística, intervenciones artísticas y la exhibición de las Momias de Guanajuato en su versión 3D.

Esta edición contará con un intercambio cultural gracias a la participación de Playa del Carmen como Ciudad Invitada de Honor, compartiendo la tradición maya del Hanal Pixán y la muestra “Los Mayas de Hoy”. Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen, afirmó que su delegación llevará a Guanajuato la música ancestral del Maya Pax, danza ritual, artesanos de cestería, alfarería, bordado, además de la gastronomía tradicional de la región.

Asimismo, Japón participará como País Invitado de Honor con la danza Bon Odori, vinculada a la festividad ancestral del Obon.

Con más de 50 actividades programadas —entre las que destacan el emblemático “Túnel de Tradición” en la calle subterránea, el Desfile de Calaveras y Catrinas, la Ofrenda Monumental de la UG, el Tapete de la Muerte y proyecciones de videomapping—, Guanajuato Capital refrenda su compromiso con el desarrollo turístico sostenible y la preservación del patrimonio intangible, en alineación con el Programa Estatal de Turismo 2024–2030.