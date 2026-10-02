Exige Morena al gobierno de Irapuato garantizar más seguridad en eventos masivos

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta Municipal de Irapuato, para que informe de manera clara qué acciones de seguridad se han llevado a cabo por parte de las autoridades municipales para garantizar la seguridad a la población asistente en eventos masivos; y fortalezca las acciones de seguridad para la prevención y atención de emergencias en eventos públicos masivos para que estos incluyan la identificación de rutas de evacuación seguras, además de mecanismos que permitan la comunicación eficiente entre las autoridades y los asistentes

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor presentó la propuesta y se refirió a lo ocurrido durante el Desfile del Terror, realizado el pasado 27 de septiembre en la zona Centro de Irapuato, y evidenció la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad y atención ante situaciones que puedan generar pánico entre las personas asistentes a eventos públicos.

Explicó que durante el desarrollo del evento se escucharon sonidos similares a detonaciones de armas de fuego, lo que provocó momentos de tensión y pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, posteriormente se confirmó que no se trató de disparos y que los sonidos provenían de los escapes de motocicletas, dijo.

Ramos Sotomayor señaló que, aunque en esta ocasión no se registraron personas lesionadas por arma de fuego, la reacción generada entre la multitud derivó en situaciones como la separación momentánea de niñas y niños de sus familiares y crisis nerviosas entre algunas personas asistentes.

Planteó la necesidad de que los eventos públicos masivos cuenten con protocolos de prevención y atención de emergencias que permitan responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población o generar una reacción colectiva.

Puntualizó que se plantea que las acciones de seguridad incluyan la identificación de rutas de evacuación seguras, así como mecanismos que permitan mantener una comunicación eficiente entre las autoridades responsables de la seguridad y las personas asistentes a los eventos.

Ramos Sotomayor destacó que la planeación de actividades con una importante concentración de personas requiere considerar distintos escenarios de emergencia y establecer previamente mecanismos de actuación, comunicación y evacuación que permitan reducir riesgos y facilitar una respuesta coordinada de las autoridades.

Resaltó que el objetivo de la propuesta es fortalecer las condiciones de seguridad y prevención en eventos de concentración masiva, mediante protocolos que permitan una actuación organizada de las autoridades y una comunicación adecuada con las personas asistentes.