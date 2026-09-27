Incendio detrás del escenario interrumpe presentación de Banda Maguey en San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- Un incendio se registró la noche del sábado durante la presentación de Banda Maguey, como parte de la Feria de San Miguel Arcángel.

De acuerdo con los primeros reportes, un árbol ubicado detrás del escenario, en el Jardín Principal de San Felipe, comenzó a incendiarse mientras se desarrollaba el evento.

Ante la situación, la presentación fue interrumpida momentáneamente, mientras se atendía el incidente. Posteriormente, el baile pudo continuar con normalidad.

Hasta el momento no se reportan mayores afectaciones derivadas del incendio.