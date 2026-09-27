Incendio detrás del escenario interrumpe presentación de Banda Maguey en San Felipe

Un árbol se incendió durante el concierto en el Jardín Principal; el baile fue detenido momentáneamente y posteriormente continuó

Redacción Notus27 septiembre, 2026

San Felipe, Guanajuato.- Un incendio se registró la noche del sábado durante la presentación de Banda Maguey, como parte de la Feria de San Miguel Arcángel.

De acuerdo con los primeros reportes, un árbol ubicado detrás del escenario, en el Jardín Principal de San Felipe, comenzó a incendiarse mientras se desarrollaba el evento.

Ante la situación, la presentación fue interrumpida momentáneamente, mientras se atendía el incidente. Posteriormente, el baile pudo continuar con normalidad.

Hasta el momento no se reportan mayores afectaciones derivadas del incendio.

Redacción Notus27 septiembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información