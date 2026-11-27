Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de votos, reformas a la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias del Estado de Guanajuato, con las que se fortalecen los principios de igualdad, inclusión y perspectiva de género en la atención a esta población, además de ampliar los mecanismos de participación de las comunidades migrantes en las decisiones públicas.

Entre los cambios aprobados se establece que las autoridades estatales y municipales deberán actuar bajo los principios de legalidad, transparencia, paridad de género, inclusión y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.

Asimismo, se incorpora la perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad en el diseño, promoción, instrumentación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la atención integral de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades de origen.

En materia de inclusión laboral, se establece que la Secretaría competente deberá generar planes y programas que faciliten la incorporación de las personas migrantes en retorno al campo laboral en el estado, en coordinación con las dependencias correspondientes.

También se dispone que las campañas de difusión sobre los derechos de las personas migrantes utilicen lenguaje incluyente y mensajes con perspectiva de género, accesibilidad y traducción a lenguas indígenas y Lengua de Señas Mexicana.

Uno de los aspectos relevantes de la reforma es el fortalecimiento del Consejo Consultivo de Migración, mediante una integración que contempla cinco representantes de comunidades o asociaciones de personas migrantes en el extranjero, tres representantes de la sociedad civil —preferentemente de instituciones educativas, de investigación y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la atención de personas migrantes o grupos vulnerables— y una persona diputada integrante de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado.

Las representaciones de las comunidades migrantes y de la sociedad civil serán designadas mediante convocatoria pública abierta, que deberá establecer las bases, criterios de selección, procedimiento y tiempos para participar. Sus integrantes durarán dos años en el cargo, sin posibilidad de reelección. Además, se establece que el Consejo deberá cumplir con el principio de paridad de género.

Por otra parte, se fortalece la protección de las mujeres migrantes al establecer que el Estado y los ayuntamientos, conforme a la disponibilidad presupuestaria, deberán implementar acciones de atención integral para quienes enfrenten condiciones de vulnerabilidad, riesgo, discriminación, desigualdad o violencia.

Entre las medidas previstas se encuentran refugios y servicios especializados, atención psicosocial y jurídica gratuita, medidas de protección, rutas de denuncia seguras y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación.

Las modificaciones también contemplan que, cuando una persona guanajuatense sea extraditada, la Secretaría pueda solicitar la intervención de los organismos de derechos humanos para vigilar que su entrega a las autoridades correspondientes se realice salvaguardando su dignidad, el acceso a la defensoría y la comunicación con sus familiares, además de prever medidas diferenciadas cuando corresponda.

De igual manera, se incorpora la protección de datos personales como principio en la prestación de los servicios, a fin de que la información proporcionada por las personas usuarias esté sujeta a estándares de confidencialidad y seguridad.

El dictamen fue presentado por la panista Yesenia Rojas Cervantes, diputada migrante, quien destacó que la migración no debe entenderse como una cifra o estadística, sino como una realidad que involucra familias y comunidades que forman parte de la nación. Señaló que el dictamen representa un avance para fortalecer la unión familiar, garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y proteger el derecho a mantener comunicación con sus familiares cuando enfrenten situaciones de retención por su condición migratoria, así como atender la situación adversa que enfrentan mujeres migrantes

Hablaron a favor del dictamen los morenistas Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Mendizábal, quien aun cuando aprobó en lo general al dictamen , manifestó su desacuerdo con que se haya excluido su propuesta para proteger específicamente a las mujeres jornaleras migrantes, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad como discriminación salarial y violencia sexual en sus espacios de trabajo. Explicó que su iniciativa contemplaba garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, atención prenatal, durante el parto y el postparto, además de incorporar sus necesidades en los programas públicos dirigidos a esta población.

Aclaró que esta omisión no impide que respalde las reformas aprobadas, pero anunció que volverá a presentar su propuesta durante el siguiente periodo legislativo para insistir en la protección de las mujeres jornaleras y sus familias. Subrayó que sus condiciones de vida y trabajo deben ser visibilizadas y atendidas mediante acciones concretas que garanticen sus derechos.