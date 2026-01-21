FSPE encuentran tercer camión con mercancía ilegal de China en Guanajuato

San Diego de la Unión, Guanajuato.- Integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC), adscritos a las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), aseguraron un tractocamión con 12 toneladas de artículos para el hogar, presuntamente ingresados al país de manera ilegal. Este es el tercer camión encontrado en la semana, el primero transportaba ropa y, el segundo, electrodomésticos.

La Secretaría de Seguridad y Paz mantiene acciones permanentes de vigilancia como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y del Operativo Blindaje Guanajuato.

El hecho se registró sobre la Carretera Federal 57 México–Piedras Negras, en el entronque al municipio de San Diego de la Unión en carriles con dirección a Guanajuato.

En el lugar, personal operativo tuvo contacto con un tractocamión marca Peterbilt, modelo 2016, acoplado a un semirremolque tipo caja seca, color blanco, con placas del estado de Maine, Estados Unidos. Los oficiales detectaron que la unidad transportaba mercancía originaria de China con un valor estimado de 3.5 millones de pesos.

El conductor, identificado como Carlos Daniel “N”, de 27 años, así como la unidad y la mercancía asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Guanajuato, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Desde la implementación del Operativo Blindaje Guanajuato, se ha fortalecido la vigilancia en carreteras federales y estatales, generando resultados constantes en el aseguramiento de vehículos y mercancía de procedencia ilícita, la detección de documentación falsa y la prevención de delitos que afectan los ciclos productivos.