Escuelas de Deporte Irapuato reanudan actividades

Irapuato Guanajuato.- Las Escuelas del Deporte arrancaron con una alta participación de personas de todas las edades, principalmente niñas, niños y jóvenes que se suman a estas actividades que tienen el objetivo de fomentar la actividad física, formación deportiva y los valores.

Janet Estrada Ponce, directora de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud de Irapuato (Comudaj), compartió que las Escuelas del Deporte se encuentran operando en distintas unidades deportivas de la ciudad, así como en el Módulo Comudaj, con diferentes disciplinas.

La directora destacó que la gimnasia es la disciplina deportiva que se fortalece este año, debido a la alta demanda que se ha registrado, por lo que ahora se imparte tanto en la Deportiva Norte como en el Módulo Comudaj; el yoga que anteriormente ya se encontraba en la Deportiva Norte ahora se agrega en la Deportiva Sur a partir de este 2026.

Estrada Ponce subrayó que las Escuelas del Deporte cuentan con un seguro de accidentes personal para las y los alumnos, el cual se incluye desde el momento en que las madres y padres de familia realizan su inscripción, como una medida preventiva.

El periodo anual de actividades concluye el 18 de diciembre, por lo que quienes se inscriban a partir del 19 de enero podrán completar la temporada. En el caso de quienes se incorporen posteriormente, la inscripción se realizará bajo la modalidad de incorporación, considerando que los cupos son limitados y dependen de la capacidad de cada disciplina.

Entre los beneficios del programa, la directora señaló que las Escuelas del Deporte permiten a niñas y niños acercarse al deporte formativo, desarrollar hábitos saludables, disciplina, constancia y valores, además de fungir como un semillero que impulsa su crecimiento deportivo.

Algunas disciplinas iniciarán actividades a partir del mes de febrero, como la natación, que se impartirá en la Deportiva El Copal y en la Deportiva Sur.

“Las Escuelas del Deporte son espacios creados principalmente para brindarles una alternativa a todos los padres de familia y que los chicos en lugar de estar frente a un televisor, que mejor estén en una cancha, en un campo de futbol, en una pista para realizar alguna actividad deportiva”, apuntó.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en las taquillas de Módulo Comudaj de 8:30 a.m. a 4:30p.m., Deportiva Norte de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., Deportiva Sur de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y Deportiva Copal de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. También se puede realizar el registro en línea a través de la página https://www.irapuato.gob.mx/comudaj, en el apartado “Escuelas del Deporte”, donde se encuentra un formulario sencillo y los formatos necesarios para completar el trámite.

Para la inscripción se solicita constancia médica, datos personales y comprobante de domicilio. Comudaj invita a la ciudadanía a aprovechar este programa que impulsa el deporte, la formación integral y el bienestar de las familias irapuatenses que fortalece el eje de atención ‘Tu Familia Con Valores’ incluida en el Programa de Gobierno Municipal y en la Estrategia Irapuato 27.