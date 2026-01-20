Detienen camión que transportaba ilegalmente electrodomésticos chinos

San Diego de la Unión, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguró un tractocamión que transportaba 24 toneladas de aparatos electrónicos provenientes de China, presuntamente ingresados ilegalmente al país.

Como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y de las acciones permanentes del Operativo Blindaje Guanajuato, se mantiene presencia operativa constante en las principales rutas del estado, con el objetivo de prevenir delitos.

Los oficiales, en coordinación con la Guardia Nacional, realizaron la revisión conforme a los protocolos establecidos y detectaron irregularidades en la documentación presentada para acreditar la estancia legal de la mercancía en territorio nacional. El valor aproximado de la mercancía es de 5 millones de pesos.

El conductor identificado como Juan Antonio “N”, de 44 años, fue puesto a disposición, junto con el tractocamión y la mercancía asegurada, ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el municipio de San Miguel de Allende.