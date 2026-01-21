Irapuato: bajan homicidios en 2025 pese a fosas y víctimas diarias

Irapuato, Guanajuato.- Pese a la localización de fosas clandestinas y el promedio diario de una víctima cada 20 horas por homicidio doloso en Irapuato, se registró una disminución del 4 por ciento en 2025, comparando con 2024. El Observatorio Ciudadano Irapuato ¿cómo vamos? documentó 422 asesinatos, cifra menor a 2024, que contabilizó 440.

Durante el año pasado, los homicidios dolosos se registraron en 286 eventos. Respecto a 2024, que cerró con 348, representa una realidad en la mecánica de la violencia en el municipio. La disminución del 18 por ciento muestra al parecer, que las masacres están cobrando más relevancia que las agresiones individuales.

Además, el observatorio reportó que, en el 92 por ciento de los casos, el crimen organizado fue la causa de las muertes. De ahí que el 3 por ciento esté relacionado con riñas, el 2 por ciento sean causas varias, otro 2 por ciento por violencia familiar y el 1 por ciento por robo. El 77 por ciento de los crímenes fue cometido con armas como escopetas, pistolas, etcétera.

El año estuvo marcado por más privaciones de la libertad en hombres que en mujeres, ya que sólo el 13 por ciento se catalogó como víctimas femeninas, mientras que el 76 por ciento como masculinas. Únicamente el 11 por ciento no fue identificado.

Las zonas donde sucedieron los hechos son: