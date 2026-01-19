Decomisan tráiler con mercancía extranjera ilegal con dirección a Guanajuato

San Diego de la Unión, Guanajuato.- Integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguraron un tractocamión con mercancía de procedencia extranjera, que entró al país presuntamente de manera ilegal y que cruzaba carreteras estatales.

La Secretaría de Seguridad y Paz realizó estas acciones derivado de las acciones de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y del Operativo Blindaje Guanajuato.

El aseguramiento se registró sobre la Carretera Federal 57 México–Piedras Negras en el entronque al municipio de San Diego de la Unión, en carriles con dirección a Guanajuato.

En el sitio, el personal operativo tuvo contacto con un tractocamión marca Kenworth, modelo 2023, acoplado a un semirremolque marca Wabash, modelo 2021, color blanco, con placas del estado de Maine, Estados Unidos.

Tras la revisión, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron el vehículo con 20 toneladas de ropa proveniente de China, presuntamente ingresada al país de manera ilegal, sin el pago de impuestos correspondientes y con documentación apócrifa.

Derivado de estos hechos, el conductor, identificado como Rigoberto “N”, de 44 años, así como la unidad y la mercancía asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Guanajuato, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El valor estimado de la mercancía asegurada asciende aproximadamente a 5 millones de pesos.