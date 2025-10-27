Exalcalde de Pénjamo “usó” recursos públicos para “regalitos”

Pénjamo, Guanajuato.- El exalcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores “Goyo”, regaló a “invitados especiales” cajas-urna y memorias para realizar la entrega del archivo en digital de su segundo informe de gobierno y a la fecha “no ha sido comprobado” ese recurso. De la misma observación realizada por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG, existen al menos tres cheques que no han sido comprobados el uso de recursos públicos, sumando 271 mil 236 pesos, aunado a los gastos que hubo en el día del migrante, día del policía, la cabalgata del año 2023 y diversas reuniones; en la investigación señala a tres exfuncionarios.

El subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo, supuestamente le autorizó a su secretario particular Luis Fernando Pérez Piceno, tres cheques uno el 12018 por la cantidad de 50 mil pesos; el 12117 por la cantidad de 15 mil pesos y un tercer cheque con número 12415 por un monto de 206 mil 236 pesos.

En base al informe de resultados, de la revisión de la cuenta pública 1123000003 de la observación 02, enero a diciembre del año 2023, hay distintas acusaciones por la falta de transparencia en el uso de esos recursos y que señalan de manera directa al exalcalde Goyo Mendoza, al secretario particular “Pizeno” y el extesorero José Martínez Felipe.

Según el informe, dice que la ASEG solicitó en varias ocasiones el informe sobre el uso de recursos, detallando que por ejemplo el Secretario Particular, dijo que no había podido comprobar el gasto por problemas de salud que no le había permitido llevar el informe y que aunado a ello no se le indicó un plazo para la entrega de evidencia y justificación del gasto.

De la misma manera, el resultado de la auditoria, dice que no hay evidencia que avale el uso del dinero, subrayando que recibieron por ejemplo comprobantes fiscales del año 2024, cuando los eventos, fueron en el año 2023 y que en estos casos ya no existe prórroga para solventarlos.

Investigaciones Notus

Exalcalde de Pénjamo, entregó casi 1 millón de pesos a 6 “trabajadores”

Entre los “beneficiados” hay tres exregidores: 2 del PRI y 1 de Movimiento Ciudadano; también la excoordinadora de auditoria del PAN, el encargado de la cuenta pública y un policía

Pénjamo, Guanajuato.- El exalcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores, otorgó casi 1 millón de pesos de adelanto de sueldo a 6 trabajadores sin “justificar”; entre ellos a tres exregidores: 2 del PRI, 1 de Movimiento Ciudadano. Además, también resultaros beneficiados la excoordinadora de auditoria de extracción panistas, aunado al encargado de la cuenta pública y un “policía”.

La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG señaló como una observación grave no solventada; porque “no había justificación” para entregar dinero sin trabajarlo y el reglamento dice que el tesorero puede decidir en adelantar un mes comprobadamente, pero en este caso fue una orden directa de “Goyo” Mendoza, hoy actual subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Aparece auditoria de Pénjamo; hay 53 procesos “graves contra Goyo”

El exalcalde “aprobó” disminuciones en el valor de propiedades millonarias, dinero a contratistas sin iniciar obras, pago de asesoría sin comprobar; “no pago” seguro de vida de policías

Desde anticipos de nómina a “empleados de confianza”, dinero a contratistas sin iniciar obras, “compra” de camiones “sin contrato”, gastos excesivos de gasolina, transferencias “no localizadas”, obras “inconclusas, son sólo algunas de 53 observaciones “graves” que la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG, señaló al exalcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores y otros exfuncionarios de su administración. El ex alcalde, habría dejado de pagar la póliza de seguro de vida de 329 elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte, Fiscalización, Protección Civil y Prevención del Delito, además de la póliza de 180 patrullas.

De acuerdo informe de resultados, de la revisión de la cuenta pública, enero a diciembre del año 2023, de la administración del panista Omar Gregorio Mendoza Flores, actual subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo, existen 53 procedimientos que existen “anomalías” millonarias en diversos rubros, entre ellos: tesorería, obra pública, oficialía mayor y la oficina del presidente.

A través de la auditoría 24_RCP_LEY_MPJM_2023 señala de manera general que “Goyo Mendoza”, habría incumplido y a la fecha no ha solventado observaciones que incluyen por ejemplo los gastos a comprobar de la Cabalgata 2023, día del migrante, día del policía.