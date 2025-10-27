Portaba droga cuando fue detenido, pero ya llevaba 77 veces en la cárcel

Irapuato, Guanajuato.- David N. fue detenido en un operativo de vigilancia por la Policía Municipal de Irapuato en la colonia Miguel Hidalgo, al parecer portaba droga. Cuando las autoridades revisaron su expediente notaron que, con 47 años, ya llevaba 77 veces en la cárcel por delitos relacionados con la violencia y el robo y contaba con una orden de aprehensión vigente.

Integrantes de la Policía Municipal, en diferentes acciones de prevención y vigilancia detuvieron a dos individuos que traían entre sus pertenencias envoltorios de presunta droga.

El hecho ocurrió la tarde noche del domingo entre las calles San Antonio y Saltillo de la colonia Miguel Hidalgo. Durante recorridos de prevención y vigilancia en dicho lugar, elementos de la corporación observaron la presencia de un individuo que, al percatarse de su presencia, adoptó una actitud evasiva.

Para descartar fuentes de riesgo para la ciudadanía, los Policías Municipales, abordaron al individuo para cuestionarle su actitud, y practicarle una revisión preventiva, mediante la cual le encontraron entre sus pertenencias cinco bolsitas tipo ziploc de plástico que contenían en su interior sustancia blanca y granulada, al parecer droga cristal.

En la consulta de información en bases policiales, David resultó con 77 ingresos a la cárcel, entre ellos por los delitos de lesiones, agresivo, posesión de droga, robo, robo a transeúnte, amenazas, agresivo con la autoridad, entre otras, así como un mandamiento judicial vigente.