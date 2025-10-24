Exalcalde de Pénjamo, entregó casi 1 millón de pesos a 6 “trabajadores”

Pénjamo, Guanajuato.- El exalcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores, otorgó casi 1 millón de pesos de adelanto de sueldo a 6 trabajadores sin “justificar”; entre ellos a tres exregidores: 2 del PRI, 1 de Movimiento Ciudadano. Además, también resultaros beneficiados la excoordinadora de auditoria de extracción panistas, aunado al encargado de la cuenta pública y un “policía”.

La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG señaló como una observación grave no solventada; porque “no había justificación” para entregar dinero sin trabajarlo y el reglamento dice que el tesorero puede decidir en adelantar un mes comprobadamente, pero en este caso fue una orden directa de “Goyo” Mendoza, hoy actual subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Según la auditoría 24_RCP_LEY_MPJM_2023 en su apartado: Monto y Plazos de los anticipos de nómina de la cuenta 1123000011, señala presuntas irregularidades al “entregar” dinero a 6 personas, todas ellas con los números de trabajadores :1734,2309,0019,2305,0404 y 2308.

En base a una solicitud de información, dice que número 1734 pertenecía a Ana Laura Pérez Mosqueda que en ese momento de desempeñaba como la coordinadora de auditoria, es decir, se suponía que era quien revisaba que el dinero municipal, fuera utilizado debidamente, enfatizando, que ella ya había sido subtesorera y es militante del Partido Acción Nacional PAN.

A Ana Laura Pérez Mosqueda le fue “prestado” la cantidad de 70 mil pesos; de la misma manera el número 2308 pertenecía a la regidora Fátima Arellano Mireles representante del PRI a quien se les “dio” la cantidad de 78 mil pesos.

En ese mismo sentido el número 2309 también resultó beneficiada con 300 mil pesos, la exregidora priista María del Rocío Cabrera Hinojosa, hermana de Marta Virginia Cabrera Hinojosa ex Directora de Desarrollo Económico y Turismo de Pénjamo, quien estaba laborando en el mismo periodo de su pariente.

La también exregidora Estela Mejía que pasó de MORENA a Movimiento Ciudadano tenía el número 2305 y quien recibió 150 mil pesos, subrayando que de estos 4 empleados no existe evidencia que pudiera haber determinado el préstamo.

En el caso de los empleados con números 0404 se encuentra a nombre de Francisco Gallardo Martínez que quien se le otorgaron 50 mil pesos y al 0019 de nombre Andrés Castillo Camacho que recibió 107 mil pesos.

En el “préstamo o adelanto” de Andrés Castillo Camacho es contador público y al parecer era el encargado de la cuenta pública de Pénjamo, es decir, era quien sabía todos los movimientos económicos del municipio y para Francisco Gallardo, sólo se sabe que estaba en Seguridad Pública.

En total de los 6 exempleados, suman la cantidad de 752 mil pesos de adelanto de sueldo de sueldo, que determinó hasta el momento como resultado “el sujeto fiscalizado no aporta elementos o argumentos que desvirtúen el hecho de observarlo”.

En este caso, aún no existe una sanción que podría derivar inclusive en una denuncia penal por parte de la actual administración, tanto para el exalcalde, Gregorio Mendoza y cada uno de los exempleados municipales, aunado al reintegro del dinero que se les otorgó, porque tampoco hay evidencia que lo hayan solventado y en este caso, debería ser con intereses.

Hay que señalar que la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG, señaló al exalcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores y otros exfuncionarios de su administración como los presuntos responsables, en 53 observaciones “graves”.

Entre las observaciones se encontraron anticipos de nómina a “empleados de confianza”, dinero a contratistas sin iniciar obras, “compra” de camiones “sin contrato”, gastos excesivos de gasolina, transferencias “no localizadas”, obras “inconclusas.

Además de dejar de pagar la póliza de seguro de vida de 329 elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte, Fiscalización, Protección Civil y Prevención del Delito, y de la póliza de 180 patrullas.