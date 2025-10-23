Aparece auditoria de Pénjamo; hay 53 procesos “graves contra Goyo”

Pénjamo, Guanajuato.- Desde anticipos de nómina a “empleados de confianza”, dinero a contratistas sin iniciar obras, “compra” de camiones “sin contrato”, gastos excesivos de gasolina, transferencias “no localizadas”, obras “inconclusas, son sólo algunas de 53 observaciones “graves” que la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG, señaló al exalcalde de Pénjamo, Omar Gregorio Mendoza Flores y otros ex funcionarios de su administración. El exalcalde, habría dejado de pagar la póliza de seguro de vida de 329 elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte, Fiscalización, Protección Civil y Prevención del Delito, además de la póliza de 180 patrullas.

De acuerdo informe de resultados, de la revisión de la cuenta pública, enero a diciembre del año 2023, de la administración del panista Omar Gregorio Mendoza Flores, actual subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo, existen 53 procedimientos que existen “anomalías” millonarias en diversos rubros, entre ellos: tesorería, obra pública, oficialía mayor y la oficina del presidente.

A través de la auditoría 24_RCP_LEY_MPJM_2023 señala de manera general que “Goyo Mendoza”, habría incumplido y a la fecha no ha solventado observaciones que incluyen por ejemplo los gastos a comprobar de la Cabalgata 2023, día del migrante, día del policía.

Además, “Goyo” Mendoza el subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo, también habría aprobado disminuciones en el valor de diversas propiedades para que los dueños, de los que no se dieron a conocer sus nombres, al parecer pudieran adquirir espacios a bajos costos o bien pagar muy poco de impuesto predial e impuestos.

En el mismo sentido, entre la disminución solamente en este punto aparecen 6 propiedades, por ejemplo, según el espacio de la cuenta predial U21A000910001, dice es un espacio “donado” que tenía un valor de 7 millones 590 mil 652 pesos y “de repente” ya costaba 3 millones 363 mil 644 pesos, es decir, ya valía menos de la mitad del valor original.

Entre otras de las observaciones según el contrato PMP/CA/004/2023 existe por ejemplo la falta de contrato firmado que de certeza legal y económica por la adquisición de un camión compactador de carga trasera D22 YDS3 y un camión con equipo de volteo para recolección de basura.

Finalmente, y de manera general, la auditoria también abarca diversos contratos de rehabilitaciones de calles, drenajes; falta de contratos en alumbrado público, suministro de pacas de rastrojo, gastos en las fiestas de Mayo 2023, apoyos directos, por mencionar sólo parte de dicha auditoria de la que Notus expondrá de manera detallas por medio de diversos reportajes.