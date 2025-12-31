“Están matando inocentes”; indignación por asesinato de ‘Pan Donas’

Irapuato, Guanajuato.- “Están matando inocentes”, expresan irapuatenses molestos por la inseguridad y ataques armados del día a día. Los habitantes lamentan la pérdida de un comerciante muy querido. Conocido como ‘Pan Donas’, recorría las calles ofreciendo su producto a bordo de su triciclo cuando moto sicarios lo sorprendieron en la calle Narvarte de la colonia 12 de Diciembre en Irapuato.

El hombre es recordado por su amabilidad y carisma, además de ser una persona altruista que en varias ocasiones se dedicaba a regalar pan y donas durante tiempos difíciles.

Especialmente los habitantes de la zona sur de la ciudad en colonias como Valle del Sol, 18 de Agosto, Avenida Solidaridad, entre otras, tienen al parecer, una buena historia o memoria de él, con el grito característico; “¡Sí hay, pan donas!”.

Su partida se suma a otras figuras irapuatenses que se recuerdan con cariño como Gio Vera, el cantante y profesor de educación física que falleció en un ataque en la Colonia Los Presidentes y el Flako, influencer que perdió la vida en la colonia Morelos, también durante una agresión por moto sicarios

“De verdad es indignante y da coraje que a personas honestas que se ganan con esfuerzo su trabajo les pasen estas injusticias”, declaran en redes sociales.