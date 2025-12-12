Luto por la muerte del Flako, una de las figuras más queridas en Irapuato

Víctima de la inseguridad, el “influencer fresero” es recordado por su alegría, ‘buena vibra’ y empatía

Redacción Notus12 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Una de las figuras más queridas en Irapuato, El Flako, fue víctima de la inseguridad del municipio. El Flako, “el único y verdadero youtuber de Irapuato”, como lo reconocían algunos, se encontraba en los barrios de la colonia Morelos cuando motociclistas llegaron a disparar en las inmediaciones de la calle Benito Juárez. Él y otras 4 personas murieron, mientras que 3 más fueron lesionadas.

La comunidad irapuatense resiente la pérdida del Flako por su alegría, empatía y ‘buena vibra’, pues su carisma lo hacía rodearse de personas varias: rockeros, graffiteros y todo aquel que pasaba por la zona centro de la ciudad llegaba a tomarle cariño.

“Hay mucho que decir, pero todavía más que guardar. Por ahora solo expresar que mi compa fue de los mejores seres humanos que he conocido. El único camarada que sin tocar un aerosol, fácil formaba parte de todos los “crews” de irapuato. El verdadero influencer fresero y vato de cultura. Una pena lo que sucede”, expresó Vicente Martínez, uno de sus amigos.

Al parecer, se organiza una colecta para darle la sepultura que se merece.

