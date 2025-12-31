Guanajuato cierra el 2025 con disminución de casos de dengue

Guanajuato, Guanajuato.-Derivado de la constante vigilancia epidemiológica y una estrategia integral de contención, es que Guanajuato disminuyó de 3 mil 887 casos de dengue confirmados en 2024 a mil 597 casos este año que termina.

De acuerdo a la actualización de casos de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica de interés notificados por las unidades de salud del estado de Guanajuato, es que se ha notado este decremento de casos.

La Secretaría de Salud de Guanajuato promueve activamente la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira” para prevenir el dengue, la cual busca eliminar los criaderos de mosquitos desde los hogares.

Esta campaña integral se centra en acciones domésticas para cortar el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Para el año 2026 las recomendaciones continúan reforzándose entre la población:

Lava y cepilla los tinacos, bebederos de mascotas, floreros y cualquier recipiente que acumule agua, frotando bien las paredes para desprender los huevecillos de mosquito adheridos.

Tapa herméticamente todos los depósitos donde almacenas agua (tinacos, cisternas, cubetas).

Voltea cubetas, botellas, llantas y cualquier objeto que pueda acumular agua de lluvia y no esté en uso.

Tira cacharros, basura y objetos inservibles que puedan convertirse en potenciales criaderos del mosquito, manteniendo limpios patios y azoteas.

Además de la campaña “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, la SSG realiza otras acciones: