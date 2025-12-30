“Mi Tienda al 100”; programa para la modernización de comercios

Con una inversión de 13 millones de pesos, el programa “Mi Tienda al 100” benefició a 1 mil 770 en los 46 municipios

Redacción Notus30 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión de 13 millones de pesos, el programa “Mi Tienda al 100” benefició a 1 mil 770 en los 46 municipios con acciones de modernización y equipamiento productivo.

El Gobierno de la Gente, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, atiende unidades económicas fijas, semifijas, nuevas o populares en comercio, servicios e industria para fortalecerlas y mantener vivas las tradiciones del comercio.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, titular de la Secretaría de Economía, explicó que el programa fomenta prácticas tradicionales e innovadoras en exhibición, equipamiento, promoción, sanidad, publicidad y atención comercial.

Agregó que comerciantes y emprendedores impulsan la economía local, generan prosperidad y oportunidades familiares y que a través de este programa se les da mayor visibilidad y se apalanca su papel en el crecimiento estatal mediante modernización, innovación y sustentabilidad.

Además de la mejora de imagen, las y los emprendedores reciben mobiliario, equipo y herramientas para poder seguir desarrollando sus negocios, generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus familias.

En el 2025 se fortaleció el comercio en los 46 municipios del Estado. Estas unidades económicas pertenecen a los giros: de los distintos servicios, comercios e industria.

