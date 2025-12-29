Gio Vera; víctima mortal del ataque en la colonia Los Presidentes

Irapuato, Guanajuato.- El municipio de Irapuato está de luto con la muerte de Gio Vera, cantante de banda, aficionado al fútbol y profesor de educación física que fue víctima de un ataque armado en la colonia Los Presidentes. La tragedia ocurrió en un domicilio de la calle Ávila Camacho, cuando presuntos sicarios dispararon la tarde del domingo, dejando 2 personas sin vida y 4 más lesionados, entre los que se encontraba Gio.

Guardia Nacional y Policía Municipal acudieron al lugar sólo para comprobar que Gio Vera y otra persona todavía no identificada ya no contaban con signos vitales. Los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, la pérdida irremediable de una figura tan querida en el ámbito musical, como maestro y como parte de la afición futbolística, resuena entre los irapuatenses. La Banda Gota de Oro lamentó el deceso de su integrante, además de amigos, que expresaron:

“Nuestras almas están con gran dolor al escuchar la pérdida tan prematura e injusta de Gio. Lo conocíamos, apreciábamos y admirábamos”.

Sus conocidos destacaron su partida como una consecuencia más de la inseguridad que se vive en Irapuato. Víctor Saavedra compartió: “buen amigo,buen esposo,buen padre, Ayer fuiste una victima más junto con algunos de tus familiares de la inseguridad que existe en nuestro municipio, en el estado y en el país”.

Enseñanzas, buenos momentos y sonrisas es lo que más se destaca de los múltiples mensajes en su honor.