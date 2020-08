“El tener el semáforo en naranja no quiere decir que sea un arranque de salida porque nos puede ir peor” dijo el Alcalde Ricardo Ortiz

Irapuato, Guanajuato.- En conferencia de prensa virtual, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dio a conocer que hasta el día de hoy en reunión se les informó a cada municipio en particular sobre el cambio del semáforo de acuerdo a sus necesidades y problemáticas y es así como se tomaron las decisiones con respecto a la reapertura de diversos establecimientos.

Señaló que los gimnasios abrirán una vez que cumplan con las recomendaciones de Jurisdicción Sanitaria y Fiscalización.

También dijo que no abrirán museos, cines, teatros, ni se llevarán a cabo eventos culturales, asegurando no bajar la guardia y continuar con la sanción a quienes no usen cubre bocas, pues ya van 138 personas que han tenido que pagar su multa por incumplir con éste.

“Esto no es un arranque de salida porque nos puede ir peor” comentó al especificar que tenemos que ser estrictos porque si no vamos a estar pagando justos por pecadores.

Con respecto a las celebraciones eucarísticas dijo se harán con un 25 o 30% de la capacidad de cada iglesia, llevando un protocolo muy estricto de sanidad, informando también que no habrá celebraciones de sacramentos y celebraciones patronales por la acumulación de gente que conlleva.