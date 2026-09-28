El Irapuato sigue líder e invicto tras golear 3-0 a Lobos ULM

La Trinca Fresera consiguió su quinta victoria consecutiva y cerró la jornada 5 con 13 goles a favor y cuatro en contra

Redacción Notus28 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Deportivo Irapuato mantiene el liderato de su grupo y continúa invicto en la Liga Premier Serie A, luego de vencer 3-0 a Lobos del Instituto Celayense Universidad Latina de México.

Los goles de Alejandro “Kuri” Morales, Luis Ángel “Nono” Araujo y Maximiliano Reyes Flores le dieron a La Trinca Fresera tres puntos más para conseguir su quinta victoria consecutiva en el torneo.

Cientos de aficionados celebraron los tres goles en el estadio Sergio León Chávez, que volvió a vibrar con el triunfo del conjunto irapuatense.

Al término de la quinta jornada, el Deportivo Irapuato registra cinco partidos ganados, cero empates y cero derrotas, con 13 goles a favor y cuatro en contra.

Deportivo Irapuato mantiene paso perfecto

En la primera jornada, el equipo venció como local a Los Cabos por 2-1; en la segunda jornada se impuso como visitante a Cordobés por 3-0.

Para la tercera jornada recibió a Tigres de Alica, a quienes venció por 2-1. En la cuarta fecha, enfrentó como visitante a Reboceros de La Piedad y consiguió el triunfo por 3-2.

En la quinta jornada, Lobos de la ULM visitó el estadio Sergio León Chávez y cayó por 3-0 ante el Deportivo Irapuato.

Con estos resultados, los dirigidos por Luis Almada registran 13 goles a favor y cuatro en contra después de cinco partidos disputados.

La Trinca descansará en la jornada 6

Para la jornada 6, el calendario marca descanso para el Deportivo Irapuato.

La Trinca Fresera regresará a la actividad en la jornada 7, cuando reciba a Tritones Vallarta en el estadio Sergio León Chávez.

Redacción Notus28 septiembre, 2026

Redacción Notus

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