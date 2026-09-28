Carrera “En honor a Alondra” promueve la donación de órganos en Irapuato

Decenas de deportistas y familias participaron en la quinta edición de la carrera, realizada en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos

Redacción Notus28 septiembre, 2026

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato.- Decenas de deportistas y familias participaron en la 5ª edición de la carrera por la donación de órganos “En honor a Alondra”, realizada con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de ser donador o donadora.

El evento tuvo como slogan “Si ya no puedo seguir, Vive por mí” y se llevó a cabo en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.

La carrera fue organizada por Jenny Barraza y contó con la presencia de Luis Aguilar, director de Cultura Física de la Comisión del Deporte de Guanajuato.

El deporte también es una forma de acompañarnos, de unir a nuestras familias y de darle sentido a causas que nos recuerdan el valor de la vida”, comentó el funcionario estatal.

La competencia reunió a deportistas y a familias de personas que, a través de la donación de órganos, dieron vida a otras personas.

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Con esta quinta edición, la carrera “En honor a Alondra” buscó mantener el mensaje sobre la importancia de la donación y promover la reflexión sobre la posibilidad de convertirse en donador o donadora de órganos.

Redacción Notus28 septiembre, 2026

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