Ciudad Manuel Doblado, Gto.- Dobladenses recabaron firmas para pedir la salida del sacerdote ante la Arquidiócesis de León, porque al parecer no quiere cuetes ni baile en la fiesta del 3 de mayo. La llegada de un nuevo párroco a Manuel Doblado “desató” un conflicto con los habitantes.

Se trata del padre José Agustín Orozco Castillo, quien tomó posesión de la Parroquia de San Pedro a finales de agosto de 2026; según la versión de vecinos, el sacerdote supuestamente y pese a que faltan ocho meses de la fiesta de la Bajada de Jesús de Nazaret, no quiere cuetes ni baile.

La fiesta que se celebra cada 3 de mayo es un evento con la quema de cuetes, juegos mecánicos y baile que forman parte de las festividades de la localidad y de la feria de Manuel Doblado.

La decisión causó molestia entre la población, que considera estas actividades son parte esencial de la fiesta patronal y una de las más importantes de la comunidad, “es una tradición de muchos años, no solo es la misa, es la fiesta de todo el pueblo. Así la hemos hecho siempre”, comentaron habitantes inconformes.

Los vecinos informaron que el documento con las firmas que han estado circulando entre varios grupos católicos, será entregado en los próximos días a la Arquidiócesis de León para solicitar la intervención y el cambio de párroco.

Hasta el momento, ni la parroquia ni la Arquidiócesis han emitido una postura oficial. Los solicitantes señalaron que no buscan confrontación con la Iglesia, sino un diálogo para que se respeten las tradiciones de San Pedro Piedra Gorda hoy Ciudad Manuel Doblado.