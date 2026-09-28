“Son mi tía y mis primos”: hallan sin vida a familia dolorense

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Los dolorenses Ma. Piedad, Ma. Tránsito y Leonel salieron de su casa el 17 de septiembre y fueron encontrados sin vida días después. “Ellos son mi tía y mis primos”: su familiar Celina pedía ayuda en redes para localizarlos y el pasado domingo confirmó el deceso de los 3.

Ma. Piedad Olvera Rodríguez de 79 años de edad, era al parecer, madre de Ma. del Tránsito González Olvera de 56 años. Después de que salieron de su domicilio junto a Leonel Lira, sus seres queridos les perdieron la pista.

El pasado domingo se desactivaron sus fichas de búsqueda.

“Hoy, con el corazón completamente roto, quiero agradecer infinitamente a cada persona que compartió, publicó, preguntó, oró y estuvo pendiente de mi tía y mis primos.

Gracias a todos los que nos ayudaron a difundir sus fotografías y su información, a quienes estuvieron atentos y a quienes, sin conocernos o sin tener una relación cercana con nuestra familia, se solidarizaron con nuestro dolor y nos ayudaron a buscarlos.

Lamentablemente, hoy tenemos la dolorosa certeza de que fueron encontrados sin vida”, compartió Celina luego de 10 días de no saber de ellos.

Pese a que se desconocen las condiciones en las que los localizaron, así como las causas de muerte, se informó que la misa para despedirlos se llevó a cabo este lunes en el Rancho el Derramadero, para su posterior entierro en el panteón municipal.