Con selfies y protestas recuerdan toma de Alhóndiga en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El desfile conmemorativo del aniversario 216 de la toma de la Alhóndiga de Granaditas tardó 45 minutos más de lo programado. Las razones: selfies y protestas. El paso de burócratas, clubes de servicio, policías y militares tuvo en esta ocasión el color de pancartas y consignas.

Los contingentes se aglutinaron desde temprano en las inmediaciones del jardín de las Embajadoras. Libia Dennise García Muñoz Ledo, la gobernadora del estado, llegó temprano y le flanquearon los otros dos poderes: Alma Delia Camacho Patlán, del Judicial; y la del Legislativo, Karol Jared González Márquez. Otra mujer se sumó a la marcha: la anfitriona, la presidenta municipal Samantha Smith. Ahí, cerca, Juan Carlos Romero Hicks, el diputado de la plaza.

La marcha inició puntual, pero Libia se detenía a cada momento. Porras, saludos y selfies hacían lenta una marcha con una gobernadora que lo mismo abrazaba a señoras mayores que cargaba chamacos, recibía dibujos de regalo y compartía la Libiaseñal.

Nada novedoso en el desfile, salvo un grupo de jóvenes que en la plaza de la Paz protestó por la golpiza que dieron a cinco de sus compañeros. Un grupo de asesores del gobierno del estado trató de disuadirlos con la promesa de un diálogo posterior. Sólo pudieron evitar un anunciado bloqueo.

Cuando Libia pasó frente a ellos, se acercó y dialogó, como lo había hecho con una mujer que había interceptado metros antes, frente a la puerta de la presidencia municipal, para manifestar una queja de supuesta falta de atención en la demanda de solución de un problema.

Junto a ella estaba Samantha Smith. Aquella protesta era consecuencia de una acción de policías municipales. Sonreía y sonreía entre gritos de “¡fuera!”.

Hablamos con el fiscal y se inició una carpeta de investigación, les dijo. La protesta continuaría otro rato.

Libia y comitiva llegaron a un tapanquillo para ver pasar el desfile, entre un sonido y porristas que buscaban minimizar las consignas de los manifestantes.

Cuando pasó el contingente de la Universidad de Guanajuato, los manifestantes dialogaron con el que iba al frente, el secretario general Salvador Hernández. Interrumpieron unos minutos la marcha y luego se sumaron a ella para hacer un minimitin frente a la gobernadora. Samantha reía con el estilo del cantoneo de sus videos promocionales.

Desfilaron clubes de servicio, instituciones diversas, las secretarías de estado, con sus titulares al frente. Luego, las escuelas y universidades, los organismos autónomos, la policía, la Guardia Nacional, el ejército y los cuerpos de rescate.

Helicópteros del gobierno estatal y drones de medios de comunicación y ciudadanos dieron cuenta desde el aire.

La gobernadora y comitiva se fueron más tarde a la Alhóndiga a encender el fuego simbólico y dar sus mensajes. La gente se fue dispersando. Nadie quemó de nuevo la puerta del castillo de Granaditas.