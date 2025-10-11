Don Nico no resistió el ataque en Urireo: Salvatierra está de luto

José Guadalupe Casas Rodríguez permaneció varios días en terapia intensiva luego de ser atacado mientras realizaba una transmisión en vivo en la comunidad de Urireo

Redacción Notus11 octubre, 2025

Salvatierra, Guanajuato.- El municipio de Salvatierra se encuentra de “luto” tras el fallecimiento de José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido cariñosamente como “Don Nico”, quien murió la noche del viernes 10 de octubre luego de permanecer varios días internado en terapia intensiva.

De acuerdo con los reportes, Don Nico fue víctima de un ataque armado ocurrido el pasado martes 7 de octubre en la comunidad de Urireo, mientras realizaba una transmisión en vivo, hecho que generó gran conmoción entre los habitantes del municipio y el estado de Guanajuato.

Pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió en un hospital de la región, las lesiones sufridas fueron de gravedad y finalmente perdió la vida tres días después del ataque.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Salvatierra expresó su profundo pesar por la muerte de “Don Nico” y envió sus condolencias a familiares y amigos, reconociendo su presencia y participación en la vida comunitaria.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del atentado que cobró la vida de este reconocido vecino de Urireo.

