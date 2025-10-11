El influencer “El Potro” honró a don Nico al tapar un bache en la carretera de Urireo

Salvatierra, Guanajuato.- El Gobierno municipal de Salvatierra publicó un comunicado en el que informa que José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como “Don Nico” o “Helados Nico”, falleció luego de cuatro días de agonía tras ser baleado por sicarios cuando transmitía en vivo un video en la comunidad de Urireo.

Don Nico era vendedor de helados y había emprendido una campaña de protesta y organización ciudadana para bachear la carretera que va de Salvatierra a Urireo. Fue atacado a balazos mientras denunciaba el mal estado de los caminos y carreteras de la zona.

En el comunicado, el gobierno municipal se solidariza con la familia del señor José Guadalupe Casas Rodríguez, nombre real de don Nico y que su muerte no quedará impune

Lo honra “El Potro”

El influencer regiomontano, conocido como “Potro”, quien recorre distintas ciudades del país para tapar baches reportados por la ciudadanía, viajó desde Monterrey hasta la comunidad de Urireo, en Salvatierra, para reparar el mismo bache que denunciaba “Don Nico”, el comerciante asesinado durante una transmisión en vivo.

El creador de contenido, seguido por miles de personas en redes sociales, compartió un video en el que aparece rellenando el bache que el propio “Don Nico” había exhibido días antes, como parte de una denuncia ciudadana por el deterioro de las calles.

“Hoy tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en el municipio de Urireo, Guanajuato. Su voz no debe quedar en el silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad”, publicó el influencer en su cuenta oficial.

La acción del joven regiomontano se viralizó rápidamente, al ser considerada un acto simbólico de solidaridad con la víctima y una exigencia de justicia.

Miles de usuarios en redes sociales reaccionaron al gesto, recordando la valentía de “Nico” al denunciar las condiciones de su comunidad.

El ataque ocurrió mientras el comerciante transmitía en vivo por Facebook, mostrando los baches y el mal estado de las calles en Urireo. Durante la grabación, fue agredido a balazos por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta roja.

El Gobierno Municipal de Salvatierra confirmó la muerte de “Nico” a consecuencia de las lesiones sufridas en el ataque, lo que provocó una fuerte condena social y la intervención de autoridades estatales y federales para investigar el caso.