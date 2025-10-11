Ataque a balazos deja gravemente herido a joven en el Barrio de la Calzada de Guadalupe

Irapuato, Guanajuato.- Un joven identificado como Fernando Alberto, de 28 años, fue víctima de un ataque armado en el Barrio de la Calzada de Guadalupe, resultando gravemente herido.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche del viernes, sobre la calle Duraznos, casi esquina con Granado, donde Fernando se encontraba cuando dos hombres armados que viajaban en una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo.

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras vecinos de la zona reportaron lo sucedido al número de emergencias 911. Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y acordonaron la zona para preservar la evidencia.

En el sitio localizaron al joven con múltiples heridas de bala, por lo que solicitaron apoyo médico. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron poco después, brindaron los primeros auxilios, estabilizaron a la víctima y la trasladaron a un hospital cercano para recibir atención especializada.

La escena del crimen permaneció bajo resguardo de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores para intentar localizar a los responsables. Hasta el momento no se reportan detenidos.

De manera extraoficial, trascendió que Fernando había sido detenido en ocho ocasiones por faltas administrativas.