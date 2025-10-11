“Acabaron con su vida y dejando destrozada a la familia”, sobrina de Nico

Salvatierra, Guanajuato.- “Acabaron con su vida y dejando destrozada la familia , su esposa e hijos, hermanos y su padre. Y si mi abuelita viviera que dolor tan grande para ella”, denunció la sobrina de don Nico. La familia de José Guadalupe, alias don Nico clama justicia, en medio del dolor por la ausencia de un hombre que solamente quería mejorar su entorno.

José Guadalupe era conocido por sus labores sociales en Urireo y, a decir de su sobrina Gaby, don Nico siempre trabajó duro desde joven para lograr sus metas, que incluían el bienestar de su comunidad. Mediante su página de Facebook “Helados Nico” difundía proyectos de labor social.

“Ahora el pueblo ya no será el mismo si ti tío si lo único q hacías era mejorar el pueblo y hacer el bien , hombre q nunca se metía con nadie al contrario. Una persona sin vicios de ningún tipo., comentó Gaby sobre la conducta aparentemente ejemplar de su tío.

La impotencia inunda a su esposa, hijos, hermanos y su padre, además de su sobrina, y pone en evidencia la situación de violencia de la que son víctimas quienes participan activamente en pro de la sociedad.