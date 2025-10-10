Recuperan en la capital vehículo robado y frustran asalto a comercio

Guanajuato, Guanajuato.- La Policía Preventiva recuperó una camioneta con reporte de robo vigente y frustró el asalto a un comercio, por estos hechos detuvo a tres personas durante los recorridos de seguridad y vigilancia por diferentes puntos de la ciudad.

El primer hecho ocurrió, cuando oficiales patrullaban por la comunidad La Haciendita y detectaron a un hombre que intentó abordar una camioneta en actitud evasiva.

Al realizar una revisión preventiva se percataron de que la unidad Chevrolet contaba con reporte de robo vigente, por lo que el conductor fue detenido y la unidad fue puesta a disposición de la autoridad competente.

En otro hecho, durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Sangre de Cristo, oficiales atendieron un reporte ciudadano sobre dos personas ajenos a la zona que intentaban ingresar a un comercio.

Al llegar al lugar, ubicaron a los presuntos responsables en flagrancia, por lo que se procedió a su detención inmediata, logrando frustrar el robo y asegurar objetos relacionados con el intento de sustracción.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirman su compromiso con la prevención del delito, la protección del patrimonio de las familias guanajuatenses y el fortalecimiento de la seguridad.