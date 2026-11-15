DIF Irapuato reporta más de 60 mil sesiones de terapia física y rehabilitación

En cinco años, el sistema amplió servicios especializados y atendió a más de 17 mil 500 personas usuarias

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF de Irapuato reportó más de 60 mil sesiones de terapia física y rehabilitación durante los cinco años de gestión, así como una cobertura superior a 17 mil 500 personas usuarias.

La atención se brindó mediante servicios de terapia física, estimulación temprana, hidroterapia, equinoterapia y visitas domiciliarias. De acuerdo con la información del organismo, durante este periodo también se incorporaron modalidades terapéuticas especializadas y se fortalecieron el equipamiento y la capacidad profesional.

Entre los servicios añadidos está la equinoterapia, dirigida principalmente a niñas y niños, según la valoración y los objetivos terapéuticos de cada persona. También se integró el sistema VitalStim, que utiliza estimulación eléctrica neuromuscular como complemento para atender dificultades para deglutir alimentos y líquidos, principalmente asociadas con condiciones neurológicas.

El DIF fortaleció además las visitas de rehabilitación a domicilio para personas que, por su estado de salud o movilidad, no pueden trasladarse a las instalaciones.

En terapia de lenguaje se reportaron mil 52 sesiones y 610 pacientes atendidos. En atención psicológica se realizaron mil 31 sesiones para 800 personas con discapacidad. Además, el servicio de comedor proporcionó 3 mil 845 platillos y se impartieron 422 sesiones de nutrición.

Como parte de sus planes de atención e inclusión, el DIF impulsa el proyecto del Centro de Inclusión Social Municipal “Sin Límites”, una infraestructura destinada a ampliar las oportunidades de atención, rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad.

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Redacción Notus

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