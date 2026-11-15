Se dirigía a trabajar y es asesinado a balazos en Irapuato

El hombre, de aproximadamente 39 años, fue atacado durante la mañana en la colonia Esfuerzo Obrero; murió cuando recibía atención médica en el Hospital General

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Joel, de aproximadamente 39 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo, luego de ser atacado cuando salía de su domicilio para dirigirse a trabajar, en la colonia Esfuerzo Obrero, en Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en un callejón ubicado entre la avenida del Ferrocarril, cerca del puente peatonal, y la calle G. Norris.

La víctima recibió varios impactos de arma. Tras el ataque, fue trasladada por sus propios medios al Hospital General de Irapuato para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció mientras era atendida.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar de la agresión y acordonaron la zona para preservar posibles indicios.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato deberá realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Redacción Notus

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