Vinculan a proceso a mujer por triple homicidio en Dolores Hidalgo

Las víctimas fueron citadas con la promesa de recibir unos terrenos; la imputada fue detenida en Cancún tras una investigación de la Fiscalía de Guanajuato

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Una mujer identificada como Carla María “N” fue vinculada a proceso por su probable intervención en el homicidio de tres personas y el ocultamiento o destrucción de sus cadáveres en Dolores Hidalgo, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación, las tres víctimas —entre ellas, dos mujeres— acudieron en un vehículo a un camino ubicado entre Granja La Única y la comunidad de Casas Viejas, en Dolores Hidalgo. Habrían sido citadas con la promesa de recibir unos terrenos.

En ese lugar, Carla María “N” y un cómplice presuntamente las agredieron con un objeto contuso y un arma blanca. La Fiscalía señaló que las víctimas murieron por traumatismo craneoencefálico y que después los cuerpos fueron incinerados con sustancias combustibles.

Para esclarecer el caso, agentes y especialistas analizaron la escena, videovigilancia, registros de telefonía, entrevistas, cateos y vehículos relacionados con los hechos. La investigación también examinó las operaciones inmobiliarias que existían entre las partes.

La Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra la imputada en Cancún, Quintana Roo. Tras presentar los datos ante la autoridad judicial, consiguió que Carla María “N” fuera vinculada a proceso por los delitos señalados.

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Redacción Notus

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