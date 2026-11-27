Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, consolidar las capacidades de investigación, combatir delitos como la extorsión y garantizar la protección de la salud mental del personal policial.

Entre los principales cambios destaca la incorporación de un capítulo específico para la protección de la salud mental de las personas integrantes de las instituciones policiales, así como nuevas disposiciones para prevenir y atender los factores de riesgo psicosocial derivados de la función policial.

El decreto establece que las instituciones policiales deberán implementar medidas permanentes de prevención y atención en salud mental, que contemplen la detección oportuna, evaluación, intervención en crisis, canalización y seguimiento, además de garantizar servicios especializados y confidenciales.

También deberán contar con protocolos para atender al personal después de eventos críticos relacionados con el servicio, realizar evaluaciones psicológicas preventivas periódicas, implementar programas de autocuidado y manejo del estrés, así como establecer mecanismos para facilitar su permanencia o reincorporación segura al servicio.

Asimismo, se establece que solicitar o recibir atención en salud mental no podrá constituir, por sí mismo, una causa de afectación a la permanencia, promoción o desarrollo profesional de las personas integrantes de las corporaciones policiales. La información que se genere durante estos procesos tendrá carácter confidencial y los servicios estarán separados de los procedimientos de control de confianza.

En materia de profesionalización, se incorpora como derecho del personal policial recibir atención psicológica permanente, preventiva, periódica, especializada y confidencial. Además, la formación policial incluirá contenidos sobre protección de la salud mental, prevención del suicidio, manejo del estrés operativo, primeros auxilios psicológicos, autocuidado y apoyo entre pares.

Por otra parte, se fortalecen las disposiciones relacionadas con la investigación de los delitos y la inteligencia operativa. Para ello, se establecen bases para la certificación de las unidades de investigación policial, su coordinación con las áreas de inteligencia y el cumplimiento de las obligaciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De igual manera, se prevé que las unidades de investigación cuenten con áreas de campo, gabinete y operaciones especiales, y se establece que sus actuaciones deberán registrarse en los sistemas homologados de información y en los expedientes de investigación policial, bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

En cuanto al combate a la extorsión, se incorpora la obligación de elaborar una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Paz y sujeta a la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Dicha estrategia deberá contemplar un diagnóstico del contexto social y territorial, acciones de prevención focalizada, campañas permanentes de información, mecanismos de orientación y canalización inmediata de víctimas, así como metas, líneas de acción e indicadores cuantificables. Estos últimos deberán publicarse semestralmente en formato de datos abiertos, sin comprometer información clasificada.

También se establecen disposiciones para inhibir las comunicaciones celulares y de radiocomunicación al interior de los centros penitenciarios, conforme a la legislación general en la materia.

En lo relativo a la coordinación entre el Estado y los municipios, se precisa que la implementación de los modelos de Mando Único y Mando Coordinado requerirá la aprobación de los ayuntamientos y la formalización de los convenios respectivos, además de establecerse el procedimiento constitucional para los casos en que el Estado asuma temporalmente la prestación del servicio de seguridad pública municipal.

El decreto también incorpora mecanismos de coordinación ejecutiva y regional para analizar la incidencia delictiva, atender casos de alto impacto, diseñar acciones operativas conjuntas y fortalecer la colaboración entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, se establecen plazos para que las autoridades estatales y municipales adecuen sus disposiciones reglamentarias, lineamientos y protocolos. Las acciones para fortalecer las unidades de investigación y proteger la salud mental del personal policial se implementarán de manera progresiva, conforme a las capacidades institucionales y la disponibilidad presupuestaria.

El panista José Erandi Bermúdez Méndez presentó el dictamen y hablaron a favor del mismo el priista Alejandro Arias Ávila, el panista Rolando Fortino Alcántar Rojas, su correligionaria Susana Bermúdez Cano, el morenista Luis Ricardo Ferro Baeza y la emecista Sandra Alicia Pedroza Oroz