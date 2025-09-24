Asesinan a otro jefe de turno de tránsito Celaya y también a su hijo

Celaya Guanajuato.- Un comandante de tránsito de Celaya y su hijo, fueron asesinados, cuando fueron interceptados por un grupo armado, previo a llegar a su domicilio, en hechos ocurridos en la colonia 19 de Abril, en la comunidad de Tenería del Santuario. Con este hecho, ya son tres jefes de turno que han sido víctimas de ataques en menos de un mes.

Según la información que se dio a conocer por las autoridades el oficial, fue identificado como, Efraín León Reyes, quien era comandante de turno, tenía 30 años de servicio y fue ultimado a balazos, en la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes.

Los hechos según los primeros informes, ocurrieron cuando el comandante llegaba a su casa y un comando armado a bordo de una camioneta y una motocicleta dispararon en su contra; el hijo del comandante quien viajaba con él, trato de defenderlo y también fue alcanzado por las balas, causando la muerte de ambos.

Con este deceso, ya son dos los jefes de turno de la corporación que han perdido la vida, así como la escolta de otro de los mandos que se encuentra en calidad de desaparecido.

Hay que hacer mención que el jueves 18 de septiembre, el Comandante José Inés de 43 años de edad y 21 años de antigüedad, fue asesinado en la colonia Villa de los Arcos, cuando salía de turno y se dirigía a su casa.

El 26 de agosto, en la colonia Hacienda Natura otro Comandante de Tránsito que tenía 30 años en la corporación, fue “levantado” y hasta el momento de encuentra en calidad de desaparecido; el 29 de agosto una mujer elemento de tránsito con 13 años de antigüedad quien era escolta del agente privado de su libertad, también fue asesinada en la Avenida el Sauz.