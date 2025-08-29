Mujer Tránsito es asesinada en Celaya; su pareja esta desaparecida

Celaya, Guanajuato.- Una agente de tránsito del municipio de Celaya fue asesinada mientras se dirigía a su trabajo en las inmediaciones del ISSSTE en avenida Sauz.

La mañana de este viernes una agente de tránsito, con 15 años de servicio fue asesinada a balazos por “sicarios” que se transportaban a bordo de una motocicleta, así lo dio a conocer el director de la Policía Municipal, teniente coronel Bernardo Cajero, así mismo manifestó que por medio de las videocámaras se cuenta ya, con indicios para la posible captura de los “homicidas”, en próximas horas.

Ha trascendido que la oficial asesinada, al parecer era pareja sentimental de un elemento de Tránsito Municipal quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 26 de agosto, luego de salir de turno y perder contacto con su familia.

Según testigos de los hechos, narraron que fuertes detonaciones espantaron a los transeúntes que se encontraban en la zona del ataque, cuando voltearon a la dirección de donde provenían los disparos observaron que una mujer a bordo de un automóvil color gris fue el blanco del ataque, así mismo comentaron que los “sicarios” emprendieron la huida.

Elementos de la policía municipal respondieron al llamado de auxilio que llegó al sistema de alertas 911, al llegar al lugar los elementos policiacos se percataron que la mujer atacada ya no contaba con signos vitales, además fue reconocida por uno de ellos como compañera del cuerpo de tránsito.

El cuerpo de la agente asesinada fue trasladado al Servicio Medico Forense en donde se le realizarán los exámenes que la ley exige ante estos acontecimientos, así mismo las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya han iniciado una carpeta de investigación sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que hasta el momento suman ya 27 oficiales, de diversos cuerpos policiacos de los diferentes ayuntamientos del estado de Guanajuato, que han sido asesinados, en el caso particular de Celaya, con la muerte de la agente, son siete elementos policiacos asesinados.