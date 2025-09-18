Asesinan a comandante de la Dirección de Tránsito de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Un comandante de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de la ciudad de Celaya, con más de 15 años en la corporación, fue asesinado al salir del servicio y dirigirse a su domicilio.

El ataque ocurrió en la calle Villa del Pensamiento, en la colonia Arcos de Celaya, cuando el oficial circulaba a bordo de una camioneta, fue interceptado por hombres armados a bordo de varias motocicletas, quienes dispararon en contra del policía identificado como José Rangel.

Tras los múltiples disparos el cuerpo de José quedó inerte en el asiento de la camioneta, vecinos de la colonia que escucharon las detonaciones hicieron un llamado de alerta al sistema 911. Al lugar arribaron Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.

Agentes investigadores de la Fiscalía del Estado llegaron al lugar del crimen e iniciaron con las investigaciones sobre este lamentable suceso, hasta el momento no se reporta ninguna persona detenida como responsable del asesinato.

Con este hecho suman ya ocho oficiales de las fuerzas de seguridad municipales asesinados en el municipio celayense.