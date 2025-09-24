Cerrarán acceso a Lomas del Pedregal en Irapuato por 9 días

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato informa a habitantes del fraccionamiento Lomas del Pedregal, ubicado sobre Paseo de la Altiplanicie, que el acceso a esta zona permanecerá cerrado del 25 de septiembre al 3 de octubre, debido a la colocación de concreto hidráulico.

La subida, localizada frente al Hotel Concordia (pasando la glorieta), estará cerrada para quienes circulen desde Cuchicuato o desciendan de Villas de Irapuato con intención de ingresar al fraccionamiento.

Quienes transiten por el carril de Paseo de la Altiplanicie en dirección a Villas de Irapuato podrán ingresar a Lomas del Pedregal sin inconveniente, pues el acceso por ese carril no se verá afectado.

Como vía alterna se puede utilizar el recorrido por San José de Jorge López y El Nido, para incorporarse nuevamente a Paseo de la Altiplanicie en el carril con dirección al fraccionamiento.