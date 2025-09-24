11 fallecidos y 104 lesionados en accidentes de tránsito: Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? presentó su Reporte de Accidentes de Tránsito correspondiente al cuarto bimestre del 2025, en donde las autoridades reportaron 129 accidentes, sin embargo, sostienen que los medios de comunicación registraron más.

De acuerdo con los registros de la Dirección de Movilidad y Tránsito, en el periodo de julio y agosto ocurrieron 129 accidentes, cifra que representa una disminución del 9% en comparación con el mismo bimestre de 2024. Sin embargo, los datos también señalan que cada 11 horas con 31 minutos se registró un accidente vial en la ciudad.

Colonias con más accidentes

Las colonias con mayor incidencia fueron:

Castro del Río con 6 accidentes.

Las Heras, Las Reynas y Villas de Irapuato, cada una con 4 casos reportados.

Vialidades más peligrosas

En cuanto a vialidades, los puntos con más accidentes fueron:

Boulevard Solidaridad, que concentró 16 percances.

Mariano J. García, Díaz Ordaz y Boulevard San Roque, con 7 accidentes cada uno.

Cuarto Cinturón Vial, con 6 casos registrados.

Causas y consecuencias

El reporte subraya que el 40% de los accidentes fueron laterales, principalmente por no ceder el paso; mientras que los choques contra objeto fijo representaron el 26% y los accidentes por alcance el 12%.

El saldo de este periodo fue de 104 personas lesionadas y 11 fallecimientos.

Accidentes no contabilizados

Un dato preocupante es que, según el recuento hemerográfico del Observatorio, “59 accidentes publicados en medios de comunicación no aparecen en los registros oficiales de la Dirección de Movilidad y Tránsito”. Ante ello, la organización ciudadana sugirió cruzar información con el sistema 911 y las multas por percances, para evitar omisiones en las estadísticas oficiales.

Con estos resultados, el Observatorio hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención, sobre todo en los puntos identificados como de mayor riesgo en Irapuato.