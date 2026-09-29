Agresión directa deja a motociclista sin vida en Irapuato

El hombre quedó sobre su motocicleta a la entrada de un camión de transporte de personal en el bulevar Arandas

Redacción Notus29 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista murió en un ataque armado sobre el bulevar Arandas en Irapuato. El hombre quedó sin vida en la entrada de un camión de personal aún arriba de su motocicleta, cerca de la gasolinera Shell.

Policía municipal identificó a la víctima y confirmó su deceso, luego del reporte de varios disparos en la vialidad. El hombre llevaba un short color amarillo mostaza, una playera blanca con rayas verdes y tenis negros.

Los atacantes huyeron con rumbo desconocido tras la agresión directa. Al parecer, una persona menor de edad también iba a bordo del vehículo, pero fue trasladada a un hospital en calidad de herida.

La Fiscalía del Estado y el SEMEFO arribaron para realizar el protocolo correspondiente. El bulevar fue acordonado en ambos sentidos.

Redacción Notus29 septiembre, 2026

Redacción Notus

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