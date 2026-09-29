Irapuatense, número 1 nacional en Taekwondo; vuelve a subir al podio con oro

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato.- El irapuatense Julio Octavio González Bautista se mantiene como número 1 del ranking nacional en la categoría de menos de 87 kilos de la Federación Mexicana de Taekwondo, luego de conquistar la medalla de oro en el pasado Festival Mexicano, realizado en Zacatecas.

El resultado le permite mantener una carrera deportiva en ascenso y confirmar el nivel que ha mostrado en las últimas competencias.

González Bautista avanzó hasta la final del torneo después de superar la primera y segunda fase. En el combate por el oro enfrentó a José López, quien representó a México en los pasados Juegos Centroamericanos.

Julio González Bautista construye el oro en dos rounds

Desde el inicio del combate, el atleta irapuatense salió concentrado y evitó caer en la desesperación. Poco a poco fue construyendo la victoria hasta imponerse en dos rounds consecutivos para quedarse con la medalla de oro.

El triunfo en Zacatecas representa otro resultado destacado dentro de la trayectoria del taekwondoín, quien ha ido escalando posiciones a través de sus actuaciones en competencias municipales, estatales y nacionales.

Una trayectoria que comenzó desde joven

Julio Octavio González Bautista comenzó desde muy joven su camino en el Taekwondo, acompañado por el profesor Javier Ornelas Zapata, quien ha sido parte de su formación deportiva.

Con el paso de los años, el atleta fue elevando su nivel competitivo y acumulando triunfos en torneos municipales, estatales y nacionales, resultados que posteriormente le permitieron integrarse a la selección mexicana de Taekwondo.

Su incorporación al representativo nacional también abrió la puerta a competencias internacionales.

En junio pasado, González Bautista participó en el Mundial Universitario, realizado en Daegu, Corea, como parte de una trayectoria que continúa creciendo dentro del deporte.

Ahora, con el oro conseguido en Zacatecas, el irapuatense conserva el primer lugar del ranking nacional en su categoría y suma otro capítulo a una carrera que comenzó desde muy joven y que lo ha llevado de los torneos locales a escenarios internacionales.