290 jóvenes del CECyTEG toman el liderazgo en 56 planteles de Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Una nueva generación de líderes tomó protesta en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), con el compromiso de impulsar el liderazgo y la participación entre sus compañeras y compañeros durante el ciclo escolar 2026-2027.

Desde las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT Guanajuato), 290 jóvenes representantes de los 56 planteles asumieron el compromiso de convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades educativas y en su entorno social.

Jóvenes impulsarán liderazgo y participación

La directora general del CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, destacó la importancia de brindar a las y los estudiantes espacios para desarrollar sus capacidades, participar activamente y convertir sus ideas en acciones que generen un impacto positivo en su entorno.

Señaló que esta visión es congruente con el planteamiento de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de impulsar una educación que fortalezca el desarrollo integral de las juventudes y genere oportunidades para construir un mejor futuro.

Durante el acto también estuvo presente el director del CRIT Guanajuato, Juan Francisco Rocha Ruenes, quien reconoció el liderazgo de las y los jóvenes del CECyTEG y su participación en acciones relacionadas con el cuidado de pacientes con discapacidad.

Asimismo, destacó el esfuerzo que realizan año con año durante el Boteo Teletón.

Red de Jóvenes CECyTEG promoverá acciones en planteles

A través de la Red de Jóvenes CECyTEG, las y los estudiantes podrán fortalecer sus habilidades de liderazgo y promover valores como el respeto, la responsabilidad, el compañerismo y la solidaridad.

La iniciativa también contempla el impulso de acciones que contribuyan al bienestar de sus planteles y comunidades.

Con estas acciones, el CECyTEG refrenda su compromiso de formar jóvenes preparados no solo para el ámbito académico y laboral, sino también para participar activamente en la transformación de su entorno.

El proyecto se desarrolla bajo el principio de “Educación con Valor Humano”, con el objetivo de fortalecer la participación de las juventudes dentro de sus comunidades educativas.