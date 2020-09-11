378 casos confirmados y 26 muertes en un día en Guanajuato

Guanajuato.- En el estado de Guanajuato ya existen 37 mil 754 casos confirmados por coronavirus, 779 casos se sumaron en dos días, después de la terrible cifra de 671 casos registrados de un día para otro el 9 de septiembre del presente año.
El estado de Guanajuato hoy aumento la cifra con 378 guanajuatenses infectados por coronavirus; León con 71, Celaya 35, Salamanca 53 e Irapuato con 33 casos, son de los municipios más sobresalientes de esta lista.
Hoy en Irapuato hay 3 muertes por coronavirus al igual que Salamanca y León, pero quien encabeza la sensible lista es Celaya con 5 muertes.
1 MASCULINO 53 AÑOS RESIDENTE DE MANUEL DOBLADO FALLECE EN HOSPITAL COMUNITARIO PURISIMA DEL RINCÓN COMORBILIDADES NINGUNA
2 FEMENINO 81 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN CENTRO MEDICO QUIRURGICO COMORBILIDADES HAS, EPOC
3 MASCULINO 90 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS COMORBILIDADES NINGUNA
4 FEMENINO 73 AÑOS RESIDENTE DE GUANAJUATO FALLECE EN HGGTO COMORBILIDADES DM2, HAS, EPOC, ERC
5 FEMENINO 73 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN HGDH COMORBILIDADES DM2, HAS
6 MASCULINO 54 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN HGDH COMORBILIDADES DM2
7 MASCULINO 83 AÑOS RESIDENTE DE COMONFORT FALLECE EN CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CELAYA COMORBILIDADES HAS, TABAQUISMO
8 FEMENINO 75 AÑOS RESIDENTE DE VALLE DE SANTIAGO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL VALLE DE SANTIAGO COMORBILIDADES OBESIDAD
9 FEMENINO 73 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS COMORBILIDADES HAS
10 MASCULINO 53 AÑOS RESIDENTE DE CORTAZAR FALLECE EN HOSPITAL GENERAL CELAYA COMORBILIDADES TABAQUISMO
11 MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN SANATORIO CELAYA COMORBILIDADES DM2, EPOC, ERC
12 MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN PEMEX SALAMANCA (HOSPITAL REGIONAL) COMORBILIDADES OBESIDAD
13 MASCULINO 88 AÑOS RESIDENTE DE SALVATIERRA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SALVATIERRA COMORBILIDADES NINGUNA
14 MASCULINO 94 AÑOS RESIDENTE DE SAN LUIS DE LA PAZ FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SAN LUIS DE LA PAZ COMORBILIDADES TABAQUISMO
15 FEMENINO 76 AÑOS RESIDENTE DE SALVATIERRA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SALVATIERRA COMORBILIDADES EPOC
16 FEMENINO 37 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 21) COMORBILIDADES NINGUNA
17 FEMENINO 70 AÑOS RESIDENTE DE ABASOLO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL PENJAMO COMORBILIDADES HAS
18 MASCULINO 78 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN C.H.ISSSTE IRAPUATO COMORBILIDADES DM2, HAS
19 FEMENINO 68 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HGZMF 2 IRAPUATO COMORBILIDADES DM2
20 MASCULINO 62 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HGZMF 2 COMORBILIDADES DM2, HAS, TABAQUISMO, ERC
21 FEMENINO 53 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HG IRAPUATO COMORBILIDADES DM2, HAS
22 MASCULINO 68 AÑOS RESIDENTE DE VILLAGRAN FALLECE EN HGZ 4 COMORBILIDADES NINGUNA
23 FEMENINO 84 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HGZMF 3 COMORBILIDADES OBESIDAD, TABAQUISMO
24 MASCULINO 74 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN HGZ 21 COMORBILIDADES NINGUNA
25 FEMENINO 51 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN HGZ 4 COMORBILIDADES DM2, HAS
26 MASCULINO 63 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN ISSSTE LEON COMORBILIDADES HAS