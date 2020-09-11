378 casos confirmados y 26 muertes en un día en Guanajuato

Hoy en el estado de Guanajuato se suman 37 mil 754 casos confirmados por COVID-19 en la entidad

Redacción Notus11 septiembre, 2020

Guanajuato.- En el estado de Guanajuato ya existen 37 mil 754 casos confirmados por coronavirus, 779 casos se sumaron en dos días, después de la terrible cifra de 671 casos registrados de un día para otro el 9 de septiembre del presente año.

El estado de Guanajuato hoy aumento la cifra con 378 guanajuatenses infectados por coronavirus; León con 71, Celaya 35, Salamanca 53 e Irapuato con 33 casos, son de los municipios más sobresalientes de esta lista.

Hoy en Irapuato hay 3 muertes por coronavirus al igual que Salamanca y León, pero quien encabeza la sensible lista es Celaya con 5 muertes.

1             MASCULINO      53           AÑOS    RESIDENTE DE   MANUEL DOBLADO        FALLECE EN        HOSPITAL COMUNITARIO PURISIMA DEL RINCÓN COMORBILIDADES          NINGUNA

2             FEMENINO         81           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        CENTRO MEDICO QUIRURGICO                COMORBILIDADES          HAS, EPOC

3             MASCULINO      90           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS                COMORBILIDADES          NINGUNA

4             FEMENINO         73           AÑOS    RESIDENTE DE   GUANAJUATO   FALLECE EN        HGGTO COMORBILIDADES                DM2, HAS, EPOC, ERC

5             FEMENINO         73           AÑOS    RESIDENTE DE   DOLORES HIDALGO        FALLECE EN        HGDH                COMORBILIDADES          DM2, HAS

6             MASCULINO      54           AÑOS    RESIDENTE DE   DOLORES HIDALGO        FALLECE EN        HGDH                COMORBILIDADES          DM2

7             MASCULINO      83           AÑOS    RESIDENTE DE   COMONFORT    FALLECE EN        CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CELAYA      COMORBILIDADES          HAS, TABAQUISMO

8             FEMENINO         75           AÑOS    RESIDENTE DE   VALLE DE SANTIAGO      FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL VALLE DE SANTIAGO      COMORBILIDADES          OBESIDAD

9             FEMENINO         73           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS                COMORBILIDADES          HAS

10           MASCULINO      53           AÑOS    RESIDENTE DE   CORTAZAR          FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL CELAYA                COMORBILIDADES          TABAQUISMO

11           MASCULINO      71           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        SANATORIO CELAYA                COMORBILIDADES          DM2, EPOC, ERC

12           MASCULINO      71           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        PEMEX SALAMANCA (HOSPITAL REGIONAL)        COMORBILIDADES          OBESIDAD

13           MASCULINO      88           AÑOS    RESIDENTE DE   SALVATIERRA    FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL SALVATIERRA    COMORBILIDADES          NINGUNA

14           MASCULINO      94           AÑOS    RESIDENTE DE   SAN LUIS DE LA PAZ        FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL SAN LUIS DE LA PAZ        COMORBILIDADES          TABAQUISMO

15           FEMENINO         76           AÑOS    RESIDENTE DE   SALVATIERRA    FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL SALVATIERRA    COMORBILIDADES          EPOC

16           FEMENINO         37           AÑOS    RESIDENTE DE   LEON     FALLECE EN        IMSS LEÓN (HGZ 21)                COMORBILIDADES          NINGUNA

17           FEMENINO         70           AÑOS    RESIDENTE DE   ABASOLO            FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL PENJAMO                COMORBILIDADES          HAS

18           MASCULINO      78           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        C.H.ISSSTE IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2, HAS

19           FEMENINO         68           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HGZMF 2 IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2

20           MASCULINO      62           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HGZMF 2                COMORBILIDADES          DM2, HAS, TABAQUISMO, ERC

21           FEMENINO         53           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HG IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2, HAS

22           MASCULINO      68           AÑOS    RESIDENTE DE   VILLAGRAN        FALLECE EN        HGZ 4    COMORBILIDADES                NINGUNA

23           FEMENINO         84           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HGZMF 3                COMORBILIDADES          OBESIDAD, TABAQUISMO

24           MASCULINO      74           AÑOS    RESIDENTE DE   LEON     FALLECE EN        HGZ 21 COMORBILIDADES                NINGUNA

25           FEMENINO         51           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        HGZ 4    COMORBILIDADES          DM2, HAS

26           MASCULINO      63           AÑOS    RESIDENTE DE   LEON     FALLECE EN        ISSSTE LEON       COMORBILIDADES                HAS

Redacción Notus11 septiembre, 2020

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