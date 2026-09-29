Sector cuero-calzado ofrece más de 300 empleos en Guanajuato

León, Guanajuato.- Más de 300 oportunidades de empleo fueron ofertadas por 22 empresas durante la Conexión Laboral “Sector Cuero y Calzado 2026”, realizada por la Secretaría de Economía de Guanajuato en coordinación con la Cámara de la Industria del Calzado (CICEG).

La jornada permitió a personas interesadas en incorporarse al sector conocer directamente las vacantes, perfiles requeridos y condiciones de los puestos disponibles, tanto operativos como administrativos.

Entre las empresas participantes estuvieron Andrea, Perugia, Coqueta y Audaz, Cortes Fox, Vaqueras, Grupo Dante, Brantano y André V Boots, entre otras, que acercaron sus procesos de reclutamiento a los buscadores de empleo.

Buscan fortalecer el talento del sector cuero-calzado

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, señaló que fortalecer el talento también representa fortalecer la competitividad de una industria que forma parte de la historia productiva de Guanajuato.

“El futuro de este sector también depende de que podamos formar nuevas generaciones, actualizar conocimientos y abrir espacios para que más personas puedan incorporarse y crecer dentro de las empresas. Ahí es donde queremos estar como Gobierno.”

Villaseñor Aguilar indicó que acercar a las empresas con las personas que buscan empleo permite responder de manera más ágil a las necesidades del mercado laboral y generar oportunidades para quienes buscan incorporarse o continuar su desarrollo profesional dentro del sector.

El sector cuero-calzado enfrenta cambios en los mercados, los procesos productivos y las capacidades que requieren las empresas. Ante este escenario, la conexión entre la oferta y la demanda laboral permite atender necesidades inmediatas y contribuir a la formación del talento que la industria requerirá en los próximos años.

Guanajuato reporta más de 75 mil incorporaciones a empleos formales

La secretaria de Economía señaló que el Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mantiene un acompañamiento al sector productivo para conocer sus necesidades y generar soluciones relacionadas con el empleo y la actividad económica.

Esta visión forma parte de Guanajuato Suma, estrategia económica con visión hacia 2050 que plantea fortalecer las capacidades productivas del estado y prepararlo para los nuevos retos de la economía.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Economía invitó a las personas a ampliar su búsqueda mediante Coneecta Guanajuato, plataforma gratuita que concentra vacantes de empresas de todo el estado.

A través de esta herramienta, las personas pueden crear su perfil, consultar oportunidades laborales y encontrar opciones de acuerdo con su experiencia, conocimientos e intereses.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, del 26 de septiembre de 2024 al 11 de septiembre de 2026, la estrategia integral de empleo y formación laboral permitió la incorporación de más de 75 mil personas a empleos formales, mediante acciones de Movilidad Laboral, capacitación para y en el trabajo y Conexión Laboral.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente busca fortalecer la vinculación entre las empresas y el talento guanajuatense, al generar condiciones para que las personas encuentren opciones de empleo y las industrias cuenten con el personal que requieren para mantener su actividad y competitividad.